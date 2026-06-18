Daniel Muñoz: De la barra brava de Atlético Nacional al gol en el Mundial 2026

El lateral colombiano Daniel Muñoz anotó el primer gol de Colombia en el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, cumpliendo un sueño tras una trayectoria que incluyó superar obstáculos, jugar en las calles de Antioquia y pasar de ser hincha de Nacional a jugador destacado en Europa.

Daniel Muñoz , lateral derecho de la selección Colombia, anotó el primer gol de su equipo en el Mundial 2026 durante el encuentro inaugural contra Uzbekistán, celebrado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Este tanto, marcado al minuto 40 ante más de 82.000 espectadores, convirtió a Muñoz en el tercer futbolista colombiano en anotar en una Copa del Mundo defendiendo la camiseta de la Tricolor. El jugador, actualmente figura en el Crystal Palace de la Premier League, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en las calles de Amalfi, Antioquia, hasta convertirse en pieza clave tanto a nivel de clubes como de selección.

Su trayectoria está marcada por la superación y una vinculación profunda con el Atlético Nacional, equipo del cual fue ferviente seguidor antes de convertirse en profesional. La historia personal de Muñoz incluye momentos difíciles en su adolescencia, cuando un empresario sin escrúpulos intentó desviar su carrera y lo llevó a probar suerte en México, España e Italia sin éxito, ya que su condición de menor de edad le impidió formalizar contratos.

Tras regresar a Colombia, consideró abandonar el fútbol, pero una oportunidad en el club Total Soccer le permitió renacer. Su rendimiento sobresaliente llamó la atención del Atlético Nacional, club que lo fichó en 2019, cumpliendo el sueño de vestir la camiseta del equipo al que siempre había apoyado desde la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, como integrante de la barra 'Los del Sur'.

Aunque su etapa en Nacional fue breve, su calidad le abrió las puertas al fútbol europeo, primero en el K.R. C. Genk de Bélgica y luego en el Crystal Palace, donde se consolidó como uno de los laterales más destacados de la Premier League. El gol en el Mundial no solo representa un logro individual, sino también la consolidación de un proceso con la selección, que regresa a la máxima cita después de ocho años de ausencia.

Muñoz, tras el partido, dedicó el tanto a su familia y a los hinchas presentes, y reconoció la asistencia de Luis Díaz. Con humildad, pidió mantener los pies en la tierra y avanzar paso a paso. Su testimonio, lleno de gratitud y conciencia sobre el trabajo colectivo, refleja el carácter de un jugador que conocía de cerca los sueños de cualquier aficionado, pues vivió esa pasión desde las gradas antes de alcanzarla en el campo.

Su ejemplo inspira a muchos en Colombia, ilustrando cómo la perseverancia puede transformar el destino, incluso para quienes comenzaron jugando en calles y apoyando desde una barra brava





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