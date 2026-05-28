Daniel Muñoz makes history with Crystal Palace and prepares to join Colombia for World Cup 2026

Colombian full-back Daniel Muñoz starred in Crystal Palace's FA Cup triumph and is now set to link up with the national team for the 2026 World Cup qualifiers. His defensive solidity was crucial in the final against Manchester United, earning praise from both English and Colombian media. The victory also secures European competition qualification and significant prize money for Palace.

Daniel Muñoz , el lateral colombiano del Crystal Palace , hizo historia al consagrarse campeón de la FA Cup tras vencer al Manchester United en la final disputada en el Red Bull Arena de Leipzig.

Muñoz fue titular y completó los 90 minutos, siendo una pieza clave en el primer título internacional del club londinense. Su actuación, más enfocada en lo defensivo que de costumbre, fue fundamental para mantener el orden en la banda derecha durante los momentos más críticos del partido.

Este triunfo no solo le otorga al Palace un trofeo de gran prestigio, sino que también le asegura un cupo en la fase de liga de la Europa League y una suma cercana a los 7 millones de euros en premios. El rendimiento del antioqueño fue elogiado por la prensa tanto inglesa como colombiana, consolidándolo como uno de los mejores laterales de la Premier League.

Ahora, Muñoz y su compañero Jefferson Lerma cerrarán su ciclo europeo con esta conquista antes de sumarse a la Selección Colombia para las Eliminationes rumbo al Mundial 2026. Aunque llegan con un nivel competitivo alto y la confianza de un título, el objetivo principal es brillar con la camiseta nacional en la cita orbital. De esta manera, Muñoz continúa escribiendo su historia con letras doradas, desde sus inicios en Amalfi hasta la gloria continental en Europa.

Por otro lado, la actualidad deportiva también trae otras noticias relevantes. En Roland Garros, el tenista italiano Jannik Sinner, víctima del intenso calor francés, fue eliminado en segunda ronda por el argentino Juan Cerúndolo. Mientras tanto, Luis Díaz ya se encuentra en Bogotá, uniéndose a la concentración de la Selección Colombia. El delantero del Liverpool visitó un centro odontológico para disfrutar de su mejor sonrisa antes de emprender el viaje a territorio colombiano, demostrando su compromiso con el equipo nacional.

En el ámbito continental, Santa Fe logró una victoria en Montevideo, pero no le alcanzó para avanzar de fase en la Copa Libertadores; ahora disputará la Copa Sudamericana. Además, el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, lanzó una dura acusación contra el actual máximo mandatario, Florentino Pérez, en medio de una creciente batalla por el control del club.

En Brasil, Neymar enfrenta una nueva pesadilla: se reveló el alcance de su lesión tras unirse a la selección, lo que pone en jaque su participación en la próxima Copa del Mundo. Por último, el entrenador de River Plate, 'Chacho' Coudet, se mostró tajante respecto a los rumores de una pelea con Juan Fernando Quintero, dejando claro que no hay conflicto alguno





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