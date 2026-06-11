Daniel Quintero amplia los perfiles académicos para cargos de asesores en la Superintendencia Nacional de Salud

La Superintendencia Nacional de Salud, a cargo de Daniel Quintero, ha realizado cambios en las reglas de contratación de algunos cargos más cercanos a su despacho. En menos de dos meses desde su designación como superintendente nacional de Salud, la entidad modificó en dos oportunidades su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, ampliando los perfiles académicos exigidos para varios cargos de asesor y permitiendo que profesionales de cualquier disciplina pudieran ocuparlos.

Los cambios que ha hecho Daniel Quintero al manual de la Supersalud para nombrar asesores sin experiencia en el sector Resoluciones expedidas entre mayo y junio permitieron que profesionales de cualquier área del conocimiento ocuparan cargos de asesoría en la entidad.

En menos de dos meses, la Superintendencia pasó de exigir áreas específicas de formación a aceptar títulos de cualquier disciplina para varios cargos estratégicos del despacho del superintendente. La llegada de Daniel Quintero Calle a la Superintendencia Nacional de Salud estuvo acompañada por cambios en las reglas de contratación de algunos de los cargos más cercanos a su despacho.

En menos de dos meses desde su designación como superintendente nacional de Salud, la entidad modificó en dos oportunidades su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, ampliando los perfiles académicos exigidos para varios cargos de asesor y permitiendo que profesionales de cualquier disciplina pudieran ocuparlos. Deudas del sistema de salud con farmacéuticas afiliadas a Afidro llegó a $4,42 billones en el primer trimestre de 202





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