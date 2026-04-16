Daniel Quintero asume la Superintendencia de Salud con la promesa de desmantelar la corrupción

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, asumirá la Superintendencia Nacional de Salud con la firme promesa de erradicar el presunto cartel de la salud y mejorar el acceso a los servicios médicos a través de la tecnología.

Tras anunciarse su designación como el nuevo Superintendente Nacional de Salud, en sustitución de Bernardo Camacho, Daniel Quintero ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales su determinación para liderar la entidad con un enfoque claro: desmantelar lo que él denomina el cartel de la salud, presuntamente construido por el uribismo y los neoliberales con el fin de desviar fondos destinados a los colombianos.

Esta ambiciosa declaración fue compartida en su cuenta de X, acompañada de un video explicativo donde el exalcalde de Medellín reconoce la magnitud del desafío, pero reitera su compromiso de implementar soluciones tecnológicas para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. En el material audiovisual, Quintero enfatiza la necesidad de un profundo reinicio para el sistema de salud colombiano, no solo para combatir la corrupción arraigada, sino también para una reingeniería basada en la innovación tecnológica.

Subraya su experiencia previa al frente de la Alcaldía de Medellín, donde gestionó con éxito la crisis sanitaria más severa del último siglo, la pandemia de COVID-19. Además, compartió una perspectiva personal, mencionando ser padre de una niña trasplantada cuya supervivencia depende directamente del suministro de medicamentos, lo que le otorga una motivación adicional para asegurar la eficiencia y equidad del sistema. Expresó su intención de ser transparente y contundente en la lucha contra la corrupción, comparando su determinación con la que demostró al denunciar la corrupción en Hidroituango, sin temor ni consideración por posibles represalias.

La tecnología, según Quintero, será una herramienta esencial y vital en este proceso de vigilancia y control, y realiza un llamado abierto a expertos en inteligencia artificial y Big Data para que se sumen a esta iniciativa transformadora, con el objetivo de resolver de raíz los problemas estructurales del sistema de salud del país.

Las declaraciones de Quintero no se han limitado a la presentación de sus planes. En respuesta a diversas críticas recibidas tras conocerse su nombramiento, el exalcalde utilizó la plataforma de X para rebatir los argumentos de figuras políticas relevantes. Dirigiéndose a la candidata presidencial Paloma Valencia, afirmó que el uribismo ha financiado históricamente sus campañas utilizando los recursos de la salud, y que la Ley 100 fue concebida para que ellos mismos administraran dichos fondos, resultando en EPS manejadas por políticos que, según él, colapsaron llevándose el dinero de los colombianos y dejando a miles sin atención médica ni medicamentos. Por ello, argumenta, estas fuerzas se oponen a la reforma de salud.

En un tono similar, respondió al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificándolo de cínico. Quintero acusó a Gutiérrez de priorizar la construcción de canchas de pádel en El Poblado mientras el Hospital General se encuentra en una situación crítica y se han cerrado cuatro centros de Metro Salud, afectando especialmente a las comunidades populares.

La hoja de vida de Daniel Quintero fue publicada oficialmente después de que el presidente Gustavo Petro aceptara la ren a de Bernardo Camacho, quien ejerció como Superintendente Nacional de Salud durante aproximadamente seis meses. La llegada de Quintero se produce en un contexto sumamente complejo para el sistema de salud, caracterizado por severos problemas financieros y significativas dificultades en la prestación de servicios.

Las cifras del sector revelan que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención acumulan deudas que superan los 19 billones de pesos, y actualmente ocho de ellas se encuentran bajo esta medida de control. Es importante destacar que, en los días previos a su designación, el nombre de Daniel Quintero ya sonaba con fuerza para ocupar la presidencia de la Nueva EPS, una de las entidades prestadoras de salud más críticas en términos de su situación financiera y que actualmente se encuentra intervenida.





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