Daniel Quintero enfrenta juicio disciplinario por declaraciones en segunda vuelta electoral de 2026

La Procuraduría abrió pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta intervención indebida en política tras sus declaraciones en la segunda vuelta de 2026, exigiendo imparcialidad.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero enfrenta una nueva crisis judicial con la apertura de un pliego de cargos y su convocatoria a un juicio disciplinario por parte de la Procuraduría. Este proceso surge de investigaciones sobre su conducta durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, cuando actuaba como superintendente nacional de Salud. La entidad de control busca determinar si el expresidente de Medellín utilizó su cargo oficial para intervenir en la contienda electoral.

La investigación se centra en declaraciones públicas realizadas el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, desde el teatro Royal Center de Bogotá. En ese momento, Quintero concedió una entrevista al medio La Razón.co tras conocerse los resultados preliminares del preconteo de la Registraduría Nacional, los cuales mostraban un escenario favorable inicialmente para Abelardo De La Espriella. Esta situación contrasta con el apoyo que posteriormente mostró hacia Iván Cepeda, lo que ha generado la reclamación de la autoridad disciplinaria.

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Mecanismo de la investigación por intervención política

El Ministerio Público fundamenta su decisión en la supuesta violación de los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que deben regir la conducta de los servidores públicos. Según el comunicado oficial, Quintero manifestó su opinión apoyando explícitamente a un candidato y rechazando al otro en el contexto de la jornada electoral. La conducta fue calificada provisionalmente como una falta gravísima a título de dolo, indicando la intención deliberada de intervenir en el proceso democrático.

Durante la entrevista en el teatro Royal Center de Bogotá, el entonces superintendente de Salud afirmó contar con sistemas de medición propios que anticipaban resultados diferentes a los oficiales iniciales. Su declaración central fue que los votos estaban en las urnas y debía buscarse su conteo, instando a la organización de equipos para revisar actas electorales presuntamente irregulares. Este contenido, difundido a través de la red social TikTok, constituye la evidencia principal del expediente disciplinario que ahora será juzgado.

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Posiciones de las partes y antecedentes judiciales

La defensa de Daniel Quintero se basa en el derecho constitucional a la opinión cuando no existen elecciones activas para disputar. El expresidente de Medellín argumentó públicamente que esperó al cierre de las urnas para expresar su criterio sobre la jornada, asegurando que su libertad de expresión no puede ser coartada bajo ninguna circunstancia. Esta postura intenta desligar sus comentarios de una injerencia activa en el desarrollo del proceso electoral, presentándolos como análisis post-electorales válidos.

Este caso no es el primer antecedente disciplinario para el exalcalde de Medellín. En 2022, cuando todavía era mandatario, fue sancionado por la Procuraduría por presunta participación indebida en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Un video publicado el 9 de mayo de 2022 en sus redes sociales lo mostraba conduciendo y pronunciando la frase el cambio en primera, acompañada de la etiqueta #ElCambioEnPrimera, lo que fue interpretado como una campaña activa en contra de los principios de neutralidad administrativa.

Impacto real y próximos pasos legales en el proceso

Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario avanza formalmente a la etapa de juzgamiento. En esta fase, Daniel Quintero tiene la oportunidad de presentar sus descargos, controvertir las pruebas presentadas y ejercer su defensa técnica completa ante los fallos de la autoridad. Por el momento, no ha sido declarado responsable de las presuntas faltas, manteniéndose su estatus de investigado hasta que se tome una decisión de fondo.

Este desarrollo judicial se entrelaza con la situación de su hermano, Miguel Andrés, quien permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá por presunta corrupción. La complejidad legal que enfrenta la familia Quintero en múltiples frentes judiciales subraya la gravedad de las investigaciones en curso. Los próximos pasos determinarán si las declaraciones de 2026 constituyen una falta disciplinaria sancionable con las consecuencias legales pertinentes para la trayectoria política del exfuncionario.