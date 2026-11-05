Daniel Ruggiero estrena obra borgiana con Filarmed en el Teatro Metropolitano

El bandoneonista argentino estrena Ficciones este 7 de noviembre con la orquesta Filarmed. Un encuentro entre tango, música sinfónica y la filosofía de Borges en Bogotá.

El bandoneonista y compositor argentino Daniel Ruggiero se presenta este sábado 7 de noviembre en el séptimo concierto de temporada de Filarmed, ubicado en el Teatro Metropolitano. Este evento constituye la penúltima cita musical del año y destaca por la colaboración de Ruggiero como artista invitado especial.

Estreno de Ficciones para Bandoneón y Orquesta

La producción central del evento será el estreno de la obra Ficciones para Bandoneón y orquesta sinfónica. Esta composición explora conceptos sobre la identidad humana utilizando metáforas inspiradas en las novelas de Jorge Luis Borges. La pieza representa un esfuerzo consciente del músico por separarse del legado artístico de su padre, el reconocido Osvaldo Ruggiero, y establecer su propio discurso musical.

Also read Daniel Quintero enfrenta juicio disciplinario por declaraciones en segunda vuelta electoral de 2026

Interpretación de la identidad en tres movimientos

La obra está estructurada en tres movimientos específicos que abordan temas de tiempo e infinito. El primer movimiento, Tango de Lejos, examina la evolución histórica del tango observando su desarrollo gradual. El segundo, La canción infinita, funciona como un homenaje a la madre de Ruggiero mediante una estructura musical circular. El tercero, Cómo dentro de un tango, analiza las características internas del género.

Reflexiones del compositor sobre su proceso creativo

Ruggiero, quien tiene 46 años, afirma que su trayectoria musical busca definir una identidad propia frente a la sombra de un padre prestigioso. Describe el oficio de la creación como un acto de mejora continua donde se revisan y modifican composiciones anteriores. Considera que el bandoneón es el instrumento capaz de imitar las inflexiones de la voz humana con mayor precisión.

Advertisement

Dirección musical y repertorio completo del programa

La orquesta Filarmed interpretará el concierto bajo la dirección de la directora asociada María Camila Barbosa. Además del estreno principal, el programa incluye la Obertura Romero y Julieta de P.I Tchaikovsky. La sesión concluirá con la interpretación de la Sinfonía N. 2 de R. Schumann, ofreciendo una jornada integral de música clásica y contemporánea.

Contexto y próximos pasos para los asistentes

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Teatro Metropolitano. Daniel Ruggiero ha demostrado previamente su habilidad para fusionar el tango con la música de cámara en obras como el Doble Concierto para violín, bandoneón y orquesta de cuerdas. Los asistentes podrán experimentar esta fusión única que combina tradición y vanguardia artística.