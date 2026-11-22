Daniela Soto, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, aplica su experiencia internacional para fomentar el crecimiento económico y la formalidad en 16 municipios de Antioquia.

Daniela Soto Echeverry, de 33 años, asume hoy la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, una entidad que articula el desarrollo económico y empresarial de 16 municipios de la subregión antioqueña. Con una trayectoria académica que incluye estudios en la Universidad Eafit de Medellín y el Tecnológico de Monterrey en México, Soto Echeverry ha dedicado la última década a transformar el tejido empresarial local desde una perspectiva de formalización y conexión global.

El recorrido profesional de esta nativa de Puerto Berrío refleja un compromiso inquebrantable con su tierra natal, a la que regresó después de formarse en las mejores instituciones educativas del país y el extranjero. Desde su posición actual, la especialista en Mercadeo y estudiante de Derecho trabaja para que los actores económicos de la zona no solo se adapten a las dinámicas actuales, sino que lideren iniciativas de crecimiento sostenible basadas en datos concretos y colaboración intersectorial.

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Estrategias de confianza y formalidad empresarial

La gestión de Soto Echeverry se sostiene sobre tres pilares fundamentales diseñados para fortalecer el ecosistema empresarial en una región con un enorme potencial de inversión y empleo. El primer eje de su mandato es la construcción de confianza dentro del tejido empresarial local, priorizando la formalidad y la legalidad como los motores principales del crecimiento económico a largo plazo.

Para lograr este objetivo, la entidad bajo su liderazgo ha implementado mecanismos que incentivan a los comerciantes y ganaderos a operar dentro del marco legal vigente. Esta estrategia busca reducir la informalidad que históricamente ha caracterizado a muchas economías regionales, permitiendo que las empresas familiares tradicionales accedan a nuevos mercados y financiamientos que requieren transparencia y cumplimiento normativo.

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Articulación entre el sector público y privado

Un segundo componente crítico de su administración ha sido la articulación efectiva entre el sector público y el privado. Cuando Soto Echeverry asumió inicialmente como directora de Desarrollo Empresarial hace varios años, identificó que los lazos entre las alcaldías locales, los gremios comerciales y los empresarios eran débiles y estaban dispersos, lo que frenaba el desarrollo conjunto.

Su rol ha consistido en tender puentes institucionales que sumen esfuerzos, capacidades y recursos financieros. Al conectar a los tomadores de decisiones públicos con los actores del mercado privado, la Cámara de Comercio ha logrado detonar proyectos de desarrollo regional que benefician a toda la comunidad, transformando una estructura fragmentada en una red colaborativa robusta y orientada a resultados medibles.

El motor educativo para la sofisticación productiva

El tercer pilar, considerado por la presidenta ejecutiva como el motor clave del cambio estructural, es la educación. Soto Echeverry sostiene firmemente que solo a través de una formación pertinente y continua se logra sofisticar los sectores productivos de la subregión y multiplicar las oportunidades reales para los habitantes tanto del campo como de las cabeceras municipales.

Su enfoque pedagógico se resume en la premisa que repite constantemente en su equipo: "el dato mata el relato". Esta filosofía garantiza que las decisiones empresariales y políticas no se basen en impresiones subjetivas, sino en indicadores tangibles que respalden la hoja de ruta trazada para la región.

Impacto tangible en la inversión y el mercado

Los resultados de esta metodología basada en evidencia son visibles en los indicadores actuales de la subregión. El Magdalena Medio experimenta un crecimiento tangible en términos de confianza inversionista, una mejora significativa en la reputación institucional de sus alcaldías y empresas, y una apertura constante a nuevos mercados locales e internacionales.

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Este progreso no sería posible sin la base sólida de conocimiento que Soto Echeverry construyó durante su formación. Su paso por la Universidad Eafit y su experiencia de intercambio internacional en el Tecnológico de Monterrey, donde cursó su carrera con un enfoque global durante un año, le permitieron comprender las dinámicas del comercio internacional y observar de cerca los movimientos económicos de potencias como China y Estados Unidos.

Retorno a las raíces y legado empresarial

La decisión de regresar a Puerto Berrío no supuso un sacrificio para Soto Echeverry, sino una oportunidad para disfrutar del calor de su pueblo y compartir el día a día con su familia. Hija de comerciantes y ganaderos porteños, aplicó sus aprendizajes iniciales en las empresas familiares, donde su visión rápida y analítica demostró que los negocios podían alcanzar otro nivel de sofisticación.

Su paso por Prebel, una reconocida compañía del sector cosmético en Medellín, antes de su retorno definitivo, le brindó experiencia corporativa valiosa. El gerente de dicha empresa, al enterarse de su decisión de volver a su región, le aseguró que las puertas quedarían abiertas, validando su apuesta por el desarrollo local y reconociendo el valor de traer nuevas perspectivas a las economías tradicionales.

Consejos para la nueva generación de líderes

Con más de una década de experiencia en la entidad gremial, Soto Echeverry ofrece un mensaje claro a los jóvenes que aspiran a impulsar el progreso en sus comunidades. Les aconseja que nunca dejen de soñar y que entiendan que lo que hace grande a una persona es su deseo y actitud de querer progresar, independientemente de su lugar de origen o la educación que haya recibido.

Su historia personal, que incluye la obtención de una beca de intercambio con la Alianza del Pacilífico y la creación de una red de contactos internacionales, sirve como prueba de que la movilidad académica y el retorno con conocimiento pueden transformar realidades locales. Hoy, su visión sigue inspirando a los 16 municipios de la subregión a mirar hacia el futuro con herramientas concretas y ambición renovada.