Daniela Vargas y su esposo encabezan evento musical con propósito solidario

La iniciativa solidaria, encabezada por Daniela Vargas y su esposo Eduardo Mármol, es una jornada musical con propósito solidario destinada a apoyar a un joven en condición de discapacidad.

En entrevista con EL HERALDO, Daniela Vargas, líder de la banda Danielle Wallace Music junto con su esposo Eduardo Mármol, explicó la iniciativa solidaria que encabezan a través del evento ‘Retro Party por un sueño’, una jornada musical con propósito solidario destinada a apoyar a un joven en condición de discapacidad.

Daniela dijo que la motivación principal del evento es ayudar a Jadis Sebastián Castellar De La Espriella, de 19 años que resultó gravemente afectado por un hecho violento ocurrido el 15 de septiembre de 2017





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