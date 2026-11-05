Daniella Sánchez Russo, finalista del Global Writer's Award 2026

Daniella Sánchez Russo es la única colombiana en la lista de finalistas del prestigioso Global Writer's Award 2026 con su novela Rezo, otorgado por la Biblioteca Británica.

Daniella Sánchez Russo se ha posicionado como la única representante colombiana en el listado de seis finalistas del The Eccles Institute & Hay Festival Global Writer's Award 2026, un reconocimiento literario de alto nivel impulsado conjuntamente por el Eccles Institute de la Biblioteca Británica y el Hay Festival Global. Esta distinción anual premia proyectos editoriales destacados que contribuyen significativamente al conocimiento y la narrativa sobre las Américas y Oceanía. La escritora e investigadora, quien ocupó la dirección del Instituto Caro y Cuervo, compete junto a autores de Norteamérica, Reino Unido y diversas naciones de América Latina, consolidando su presencia en el circuito internacional de la literatura contemporánea.

Mecanismo del premio y alcance institucional

El premio fue establecido en el año 2012 por el Instituto Eccles para las Américas y Oceanía, entidad académica dedicada a la conservación y difusión del conocimiento mediante el uso de sus extensas colecciones que incluyen libros, manuscritos, periódicos, mapas y archivos sonoros. Como parte integral de la Biblioteca Británica, considerada la institución bibliográfica más importante del Reino Unido y una de las mayores del mundo, este galardón busca fomentar la investigación y la creatividad narrativa. La lista de finalistas fue publicada oficialmente este miércoles en el sitio web del Hay Festival Global, plataforma que aglutina a personalidades de la cultura y la ciencia para dialogar sobre temas coyunturales del presente en distintas ciudades del mundo.

Also read Dávinson Sánchez destaca con asistencia en victoria del Galatasaray

La obra Rezo y la selección de finalistas

Daniella Sánchez Russo participa en esta edición con Rezo, una novela en verso que examina cómo la violencia política irrumpe indirectamente en la vida privada de una pareja. La obra continúa el interés literario de la autora por las formas en que las historias colectivas se inscriben en la experiencia individual. El jurado resaltó que el proyecto explora la transformación de una relación íntima cuando el conflicto armado colombiano entra indirectamente en la vida de una pareja. Además de la barranquillera, la lista incluye a la antropóloga estadounidense Alexa Hagerty, la antropóloga y profesora brasileña Hanna Limulja, el poeta y dramaturgo británico Nick Makoha, el periodista peruano Jeremías Gamboa, y la investigadora peruano-británica Natalia Sobrevilla Perea.

Trayectoria académica y reconocimiento literario

La participación de Sánchez Russo en este prestigioso certamen se fundamenta en una sólida trayectoria académica y profesional. Es comunicadora social y periodista, con una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York y un doctorado en Lenguas Romances por la Universidad de Pensilvania. Entre 2025 y 2026 dirigió el Instituto Caro y Cuervo, y previamente fue directora del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte en Barranquilla. En 2022 publicó su primera novela, Vigilia, que narra la crisis familiar de Irene, una mujer atrapada en la casa de su infancia tras el nacimiento de mellizos y la fractura de su matrimonio, demostrando su capacidad para abordar conflictos personales y sociales.

Advertisement

Proceso de elección y premios principales

Un jurado de alto nivel compuesto por seis expertos se encargará de seleccionar a los dos ganadores finales. El panel está integrado por Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival; Polly Russell, directora del Eccles Institute for the Americas and Oceania; Colin Grant, director de WritersMosaic; Mercedes Aguirre, subdirectora del Eccles Institute; y Catherine Eccles, directora de Eccles Fisher Associates. Los escritores seleccionados recibirán 20.000 libras esterlinas y una residencia de investigación de al menos 40 días en la Biblioteca Británica de Londres. Durante este periodo, los galardonados podrán explorar la extensa colección del instituto dedicada a las Américas para profundizar en sus proyectos.

Impacto en la literatura colombiana y próximos pasos

La finalista de este año sigue los pasos de la colombiana Vanessa Londoño, quien ganó el premio en 2025 por su obra Por las aguas de arribo. La novela de Londoño exploró la colección de mapas imaginarios que intentaron localizar la mítica ciudad de Manoa, también conocida como El Dorado. La selección de finalistas para la edición 2026 refleja la diversidad de perspectivas sobre los desafíos y esperanzas de las Américas. Cristina Fuentes La Roche declaró que es un privilegio apoyar a estos escritores mientras sus obras toman forma, destacando la variedad de géneros presentes, desde no ficción hasta poesía, memorias y una novela en verso.

La expectativa alrededor del anuncio oficial es intensa, especialmente considerando el historial reciente de ganadoras colombianas. Se conocerá si el galardón vuelve a recaer en una escritora de Colombia el próximo martes 17 de noviembre, fecha en la que se anunciarán los nombres de los dos ganadores definitivos del The Eccles Institute & Hay Festival Global Writer's Award 2026. Este resultado reforzará la visibilidad internacional de la producción literaria colombiana y su capacidad para abordar temas complejos desde perspectivas innovadoras.