Danilo Rojas anuncia austeridad en la JEP y recorta protección a víctimas

El nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, reveló un plan de austeridad que incluye la virtualización del trabajo y recortes del 85% en servicios. Las medidas responden a denuncias de gastos millonarios, aunque la entidad advierte riesgos para la seguridad de las víctimas.

Durante su acto de posesión, Danilo Rojas, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), ha anunciado la implementación inmediata de un drástico plan de austeridad financiera. Esta medida estructural incluye la transición hacia el trabajo virtual, la entrega del edificio de la sede y una reducción masiva del 85 % en los contratos de prestación de servicios. Estas decisiones se toman en un contexto de intensa presión pública y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos de la entidad.

Recortes financieros y cambios operativos

El plan de austeridad, liderado por Danilo Rojas, tiene como objetivo principal lograr un ahorro significativo en las operaciones de la JEP. El recorte del 85 % en los contratos de prestación de servicios representa un ajuste aproximado de 83 mil millones de pesos anuales. Esta cifra constituye una parte fundamental de la estrategia financiera para redefinir el uso de los fondos públicos asignados a la jurisdicción. La reducción de gastos no solo afecta los servicios externos, sino que también altera la dinámica interna de funcionamiento de la entidad.

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Además de los recortes económicos, la JEP comenzará a trabajar virtualmente, lo que implica un cambio en la infraestructura física y tecnológica utilizada por los magistrados y funcionarios. La entrega del edificio de la sede representa un paso simbólico y práctico hacia la reducción de costos fijos. Estas medidas buscan desvirtuar las acusaciones de malversación o gasto excesivo, alineando la operación de la jurisdicción con estándares de eficiencia administrativa más estrictos. La implementación de estas reformas busca demostrar transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Reducción de esquemas de protección

Una de las medidas más controvertidas anunciadas por Danilo Rojas es la eliminación de los esquemas de protección para ciertos funcionarios y la reducción para las víctimas. La JEP informó que decidirá reducir los esquemas de protección para magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos, con la excepción de los últimos quienes prescindirán completamente de ellos. Esta decisión busca generar un ahorro aproximado de 37 mil millones de pesos anuales. La entidad justificó esta medida como una necesidad de ajuste presupuestal urgente.

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Sin embargo, la reducción afecta también a las víctimas, testigos y comparecientes, una decisión que la JEP reconoce como sensible y dolorosa. La entidad ha indicado que, dada la sensibilidad de esta decisión, pedirá de inmediato al Gobierno Nacional que asuma la responsabilidad de la protección de estos grupos vulnerables. Esta transferencia de responsabilidad se basa en las normas pertinentes, aunque genera preocupación sobre la seguridad de los involucrados en los procesos de justicia transicional. La JEP advierte que estas reducciones ponen en riesgo la atención y protección adecuada de las víctimas.

Debate sobre los gastos y las sentencias

Las medidas de austeridad llegan en medio de un intenso debate público desencadenado por las denuncias de la senadora María Clara Posada contra la JEP. Las acusaciones se centran en tres frentes principales: más de $56.000 millones de pesos gastados en viajes, más de $160.000 millones en el arriendo de la sede en Bogotá, y la percepción de que solo cuatro sentencias han sido dictadas en firme. Estas cifras han movido la opinión pública y han intensificado la crítica política hacia la entidad.

En respuesta a las acusaciones, Harvey Danilo Suárez Morales, el secretario ejecutivo de la JEP, rechazó categóricamente las afirmaciones de la senadora, describiéndolas como una confusión y un manejo inadecuado de la información. Suárez aclaró que la cifra de $56.000 millones proviene de una respuesta a un derecho de petición del senador Enrique Gómez Martínez, del 8 de septiembre de 2026. Este documento, que consta de 191 páginas, integra tres componentes: traslados, tiquetes y viáticos de todos los funcionarios, contratistas y magistrados en territorio y en Bogotá.

El secretario ejecutivo detalló que matemáticamente es imposible que cada uno de los 75 viajes internacionales haya costado la cifra sugerida por la senadora. Además, explicó que el 29,7 % de los tiquetes se utilizó para audiencias y diligencias, mientras que el 16,4 % se destinó al acompañamiento y protección de intervinientes ante amenazas y riesgos. Este porcentaje incluyó principalmente a víctimas, testigos, apoderados y, en menor medida, operadores judiciales de la propia jurisdicción. La JEP sostiene que estos gastos son necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la protección de la vida.

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Impacto en la justicia transicional

Las decisiones anunciadas por Danilo Rojas tienen implicaciones directas en la ejecución presupuestal y la capacidad operativa de la JEP. La entidad defiende su gestión financiera, argumentando que las reducciones propuestas pueden afectar la eficiencia de los procesos de paz. La transferencia de la responsabilidad de la protección de las víctimas al Gobierno Nacional plantea un desafío logístico y político inmediato. Se espera que esta nueva estructura genere un equilibrio entre la eficiencia económica y la garantía de derechos de las víctimas.

El recorte de contratos y la virtualización del trabajo podrían cambiar la naturaleza de las interacciones dentro de la jurisdicción. Si bien se argumenta que esto optimiza recursos, también podría afectar la cercanía con las comunidades y la seguridad de los participantes. La comunidad internacional y los actores sociales observan con atención cómo la JEP implementará estas medidas sin comprometer la independencia judicial ni la reparación a las víctimas. El éxito de estas reformas dependerá de la colaboración con el Gobierno Nacional y la adaptación de la ciudadanía a los nuevos formatos de participación.