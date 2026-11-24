El comediante Dany Hoyos aclara su postura frente a la controversia generada por sus chistes sobre el alcalde de Bogotá, Abelardo de la Espriella, reafirmando su independencia política y la libertad de expresión a través de la sátira.

El humorista Dany Hoyos, creador del personaje Suso el Paspi, ha emitido un comunicado público para aclarar los alcances de su trabajo artístico ante la creciente controversia en redes sociales. Esta reacción surge tras la difusión de múltiples chistes dirigidos específicamente contra el alcalde de Bogotá, Abelardo de la Espriella, los cuales han polarizado significativamente la opinión pública en Colombia. La situación se intensificó cuando un segmento de su rutina humorística centrado en la frase ' Patria Milagro' comenzó a circular ampliamente entre usuarios de internet.

Defensa de la Independencia Política

Dany Hoyos respondió directamente a las acusaciones mediante la publicación de un video en su cuenta de Venga Hablemos, plataforma donde explica su filosofía laboral con claridad. El comediante comenzó su intervención afirmando categóricamente que es un humorista y no un militante de ningún partido político, desmintiendo así las insinuaciones de parcialidad. Su objetivo principal al realizar este video fue explicar por qué considera erróneo y peligroso intentar ubicar políticamente a un artista únicamente por la figura pública sobre la que decide crear una broma.

Also read Presidente Abelardo De la Espriella viaja a Villavicencio tras atentado contra Gobernación del Meta

El artista resaltó que su intención es generar humor sobre aquello que identifica como susceptible de convertirse en una situación cómica, sin importar el sector político al que pertenezca el protagonista de la sátira. Según sus palabras, le resulta profundamente preocupante que los humoristas sean etiquetados rápidamente de un lado político específico solo porque deciden hacer una broma sobre determinado dirigente. Esta postura busca defender la autonomía creativa necesaria para ejercer la crítica social sin caer en el activismo partidista.

El Caso de la Patria Milagro y las Reacciones

La conversación pública alcanzó su punto máximo después de que circulara un fragmento en el que el personaje Suso el Paspi hacía referencia directa a la denominada 'Patria Milagro'. Esta expresión ha acompañado de manera constante varias intervenciones públicas del alcalde Abelardo de la Espriella, convirtiéndose en un símbolo reconocible de su gestión. En medio de su rutina, el humorista llevó este concepto a situaciones cotidianas y exageradas, haciendo que la frase presidencial fuera el centro absoluto de varias bromas con remates absurdos.

Advertisement

Estos comentarios provocaron opiniones divididas entre la audiencia, llevando a que muchos usuarios cuestionaran abiertamente la posición política del comediante. Algunos interpretaron las bromas como un ataque directo contra el mandatario, mientras que otros defendieron la libertad de expresión que implica la sátira. Hoyos también pidió explícitamente que el contenido fuera visto de manera completa, asegurando que en el mismo monólogo existían referencias humorísticas tanto a Abelardo de la Espriella como al expresidente Gustavo Petro.

Recuerdo de Críticas Previas y Reflexión Social

Para contextualizar su trayectoria, Dany Hoyos recordó que a lo largo de su carrera ha realizado chistes sobre diversas figuras políticas colombianas de diferentes espectros ideológicos. Entre los nombres que menciona explícitamente en su defensa se incluyen a Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Gustavo Petro, Iván Duque, Armando Benedetti, Sergio Fajardo y Claudia López. Este listado detallado sirve para demostrar una consistencia histórica en su estilo de trabajo, que no distingue entre gobiernos de izquierda o derecha.

El comediante invitó a su audiencia a desarrollar la capacidad de reírse de las propias posiciones políticas y cuestionó firmemente que el humor termine utilizándose como un arma de ataque personal. 'Hay que reírnos de los poderosos', afirmó, subrayando que el humor también debe permitir que las personas se rían de sí mismas y de quienes ocupan posiciones de poder. Con esta reflexión, Dany Hoyos busca dejar claro que su intención no es defender a un sector político determinado, sino utilizar la sátira como parte fundamental de su trabajo artístico.

El Propósito de la Sátira en la Sociedad

Finalmente, el humorista agradeció a quienes han respaldado su trabajo y reiteró que el humor tiene una función social vital en la democracia. 'Los humoristas ponemos en escena lo que muchos piensan y no dicen. El humor nos desnuda', expresó en su cierre, reforzando la idea de que la comedia actúa como un espejo de la realidad colectiva. Su mensaje final apunta a fomentar un espacio donde la crítica sea bienvenida siempre que se mantenga dentro del ámbito del entretenimiento y la reflexión, sin convertirse en hostilidad política pura.