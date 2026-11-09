Danza Concierto estrena La rebelión de los cuerpos en Medellín

Danza Concierto estrena mundialmente La rebelión de los cuerpos en Medellín. Las boletas cuestan desde $50.000 y los estudiantes pagan la mitad.

La compañía Danza Concierto estrenará La rebelión de los cuerpos este martes 10 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, en el centro de Medellín. Se trata de un estreno mundial y de la producción más reciente de una agrupación que lleva más de tres décadas haciendo danza contemporánea desde la ciudad.

La función será el escenario de una obra que parte de una pregunta central sobre la identidad y la libertad del cuerpo. La compañía presenta la pieza como una propuesta original creada en Medellín, con música en vivo y una puesta en escena pensada para el público de la ciudad.

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Qué propone la obra y cómo está construida

La rebelión de los cuerpos es una obra de un acto dividida en siete escenas, con dirección y coreografía de Peter Palacio. La puesta en escena se apoya en la pregunta por lo que significa habitar un cuerpo que no responde a las normas que una sociedad impone sobre el deseo, el género y el amor.

Según la compañía, la piel no es solo un límite biológico. Para Danza Concierto, es un territorio donde se inscriben la historia, la identidad, la violencia y también la posibilidad de ser libre.

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La música combina piezas del compositor polaco Frédéric Chopin, del húngaro György Ligeti y del colombiano Andrés Posada, con la participación de la pianista Laura Espinal. En escena también aparecen pinturas del artista Germán Londoño y fotografías de Andrés Sierra.

La dramaturgia dialoga con filósofos como Michel Foucault, Judith Butler, Simone de Beauvoir y Paul B. Preciado. También retoma la literatura de Marguerite Yourcenar, Manuel Puig, Oscar Wilde, Walt Whitman y Federico García Lorca.

La compañía aclara que estos autores no aparecen como citas decorativas. Los considera interlocutores de la creación, de modo que lo que no puede decirse con palabras termina expresándose con el cuerpo.

Intérpretes y trayectoria de Danza Concierto

Los bailarines principales son Wilson Torres, Catalina Piedrahita, Jean Paul Aristizábal y Jhon Palacio. Los acompañan Jean Paul García, Andrea Alzate, Juan Pablo Gómez, Alejandra Cicar y Jorge Agudelo.

Wilson Torres es uno de los intérpretes más reconocidos de la compañía. La prensa mexicana elogió su trabajo en Laserie, una de las obras con las que Danza Concierto ha girado por el mundo.

Danza Concierto nació en 1990 y desde 1996 es la compañía residente del Teatro Metropolitano. Es considerada precursora de la danza contemporánea en Medellín y ha representado a Colombia en Alemania, España, Francia, Polonia, Canadá, Cuba, México y Perú.

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Entre sus reconocimientos están el Escudo de Antioquia, otorgado por la Gobernación, y la Medalla Porfirio Barba Jacob, de la Alcaldía de Medellín. La agrupación también fundó la Temporada Internacional de Danza Contemporánea de Colombia, que reunió a 150 compañías en Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Precios, puntos de venta y descuento estudiantil

Las boletas cuestan $70.000 en platea 1 y $50.000 en platea 2. Se venden en la plataforma Tuboleta y en la taquilla del Teatro Metropolitano.

Los estudiantes pagan la mitad del valor de la boleta presentando el carné en la taquilla del teatro. La información disponible no detalla otros tipos de descuento.

Con este estreno, la compañía continúa su programa de reflexión sobre los derechos humanos. El tema ha inspirado varias de sus obras y aquí se cruza con el respeto y el reconocimiento de la diversidad.

Peter Palacio, director de la compañía, cumple este año 55 años de vida artística. Estudió danza en Estados Unidos, donde fue bailarín solista del Tampa Ballet, y la Universidad de Antioquia le otorgó el título de doctor honoris causa.