Encuesta de Datánalisis muestra 52% de imagen favorable para Abelardo De la Espriella, mientras la inseguridad y la economía generan críticas intensas en noviembre.

La encuesta más reciente de Datánalisis, publicada por El Tiempo, establece que el presidente Abelardo De la Espriella ostenta un 52% de imagen favorable y un 39,6% de imagen desfavorable. Estos datos, obtenidos entre el 14 y el 22 de noviembre, reflejan un escenario político donde los temas de seguridad y la gestión del terremoto dominan la percepción ciudadana.

Mecanismos de Aprobación y Desaprobación Presidencial

La aprobación específica de la gestión de Abelardo De la Espriella se sitúa en un 51,5%, con una desaprobación del 43%. El factor determinante para el apoyo es la percepción de mano firme contra la delincuencia, representada en el 37,7% de las menciones positivas. Otras razones incluyen el enfrentamiento al narcotráfico y la lucha contra la corrupción.

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No obstante, la inseguridad también encabeza las razones de la desaprobación. El 8,8% de los críticos argumenta que la situación de violencia ha empeorado o se mantiene. Complementan este grupo las quejas sobre el manejo económico, las promesas de campaña no cumplidas y el alto costo de vida, que suman porcentajes significativos en la oposición.

Dispersión Geográfica y Opinión Regional

El análisis regional revela una clara división en la evaluación del gobierno. El Pacífico se destaca como la única zona donde la desaprobación supera a la aprobación, con un 54,1% en contra frente a un 39,2% a favor. En esta misma región, la imagen desfavorable alcanza el 51,2%, afectada por la falta de claridad en recursos tras el terremoto.

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En contraste, otras regiones muestran mayor respaldo. Antioquia y el Eje Cafetero lideran con un 58,5% de aprobación. Les siguen Centro-Sur, Llanos y Amazonía con un 53,9%, Centro-Oriente con un 53,3%, el Caribe con un 51,8% y Bogotá con un 50,3%. La desaprobación se mantiene cerca del 44,4% en Bogotá y el Caribe.

Evaluación Temática y Expectativas Futuras

Los ciudadanos califican positivamente la seguridad y el orden público con un 52,5%, mientras que la lucha contra la corrupción obtiene un 51,6%. La gestión del terremoto presenta un saldo dividido: un 46,4% la ve bien y un 39,9% la califica negativamente. Por el contrario, la economía y la salud reciben las peores notas, con preocupaciones por la pobreza y la inflación.

La percepción sobre el futuro muestra optimismo hacia el desempeño presidencial, ya que el 56,2% cree que mejorará. Sin embargo, la confianza en el rumbo del país es más cautelosa; el 46,1% considera que Colombia avanza por buen camino. Los principales problemas identificados son la inseguridad, la crisis sanitaria y el desempleo, solicitando un enfoque directo del presidente en estas áreas.