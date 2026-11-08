David Alonso Finaliza Cuarto en Qatar y Pierde Liderato de Moto 2

David Alonso logra cuarta posición en el Gran Premio de Qatar, pero la victoria de Daniel Holgado lo desplaza al quinto puesto en el campeonato Moto 2.

David Alonso finalizó en la cuarta posición del Gran Premio de Qatar, una carrera destacada por su intensidad y controversia dentro del calendario de la segunda categoría del motociclismo mundial. El piloto de veinte años, de origen colombo-español, mostró una habilidad sobresaliente en el circuito de Lusail, logrando una remontada notable desde la novena casilla de salida hasta alcanzar momentos donde estuvo segundo. Sin embargo, esta posición no le alcanzó para mantener su liderato en el campeonato general frente a su compañero de equipo, Daniel Holgado.

Desarrollo Técnico de la Carrera en Lusail

La competencia, que originalmente estaba programada para abril pero se reprogramó debido a las inseguridades en Oriente Medio, se llevó a cabo este fin de semana bajo condiciones que pusieron a prueba la resistencia de los pilotos. Daniel Holgado, también miembro del Aspar Team, se impuso en la meta, seguido por Iván Ortola del QJ Motor en segundo lugar y Alex Escrig del Klint Racing en tercero. La actuación de Alonso, quien venía de ganar la prueba anterior en Malasia, sumó trece puntos adicionales a su cuenta para la clasificación general, demostrando una pericia técnica considerable en el trazado.

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Impacto en la Clasificación General del Campeonato

La victoria de Holgado tuvo un efecto directo y negativo en las aspiraciones de Alonso por mantenerse primero en la tabla de posiciones. Antes de esta ronda, el colombiano ocupaba el cuarto lugar general, pero el desempeño de su compañero lo desplazó al quinto puesto con un total de doscientos cuatro puntos. Holgado llegó a doscientos quince puntos, superándolo por solo once unidades, mientras que Manuel González lidera el campeonato con 286,5 puntos. Iván Ortola ocupa el tercer lugar con 219,5 puntos, e Izan Guevara, quien abandonó esta carrera, se mantiene segundo con 173 puntos.

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Estrategia de Transición hacia la MotoGP

El resultado de Qatar es significativo para la trayectoria futura de Alonso, ya que está confirmado que el año próximo correrá en la máxima categoría, la MotoGP, con el equipo LCR Honda. Este será el segundo equipo de la marca japonesa en tenerlo bajo su paraguas. La temporada actual de Moto 2 es su última en esta categoría, y cada punto cuenta para definir su legado antes de la transición. Aunque perdió la cima del podio, su consistencia le asegura una base sólida para los próximos desafíos internacionales.

Próximos Compromisos y Historial Nacional

El calendario oficial de Moto 2 contempla dos fechas finales para definir el título mundial. La próxima carrera se disputará el 22 de noviembre en el Circuito Algarve de Portugal. La temporada concluirá el 29 de noviembre en Valencia, considerada el epicentro mundial del motociclismo. Allí se definirán los campeonatos y se cerrará la preparación de Alonso para su debut en MotoGP en 2027. Alonso será la segunda persona en la historia de Colombia en competir en la categoría reina, siguiendo los pasos de Yonny Hernández, quien estuvo en esta división desde 2012 hasta 2016 con el equipo Avintia Racing.