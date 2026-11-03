David Alonso gana el GP de Moto2 en Malasia y lidera el campeonato

David Alonso vence en el Gran Premio de Malasia en Moto2, superando a Holgado y sumando su segunda victoria de la temporada con 191 puntos.

En la madrugada del domingo 1 de noviembre, mientras en Colombia reinaba la oscuridad, en el circuito de Sepang en Malasia brillaba un sol candente que marcaba el fin de semana deportivo más esperanzador para el motociclismo nacional. David Alonso logró la victoria en el Gran Premio de la categoría Moto2, consolidando su segunda victoria de la temporada en esta serie mundial. Este triunfo permite al piloto colombiano elevar la bandera nacional a lo más alto del podio en el escenario asiático, demostrando un dominio técnico excepcional en condiciones complejas.

Remontada histórica en la parrilla de salida

El camino hacia la gloria no fue lineal, ya que Alonso comenzó el fin de semana con cierta dificultad en las clasificaciones. Durante la sesión Q1, el piloto tuvo que luchar intensamente para asegurar su lugar en la grilla de salida. No obstante, su capacidad de adaptación y velocidad le permitieron remontar hasta ubicarse en la cuarta posición para la carrera del sábado. Esta mejora estratégica fue fundamental, ya que le permitió arrancar desde el tercer lugar al iniciar el Gran Premio, una posición mucho más ventajosa para atacar las posiciones delanteras desde el primer instante.

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La agilidad mostrada por el colombiano le permitió posicionarse rápidamente en la lucha por el primer puesto, manteniendo a raya a Daniel Holgado. Ambos competían bajo la misma escudería, el equipo Aspar Team, lo que añadía una capa extra de tensión al enfrentamiento. La relación entre ambos pilotos es conocida por su competencia acérrima, y este duelo directo se convirtió en el eje central de la antepenúltima carrera de la temporada, definiendo posiciones clave para el podio final del campeonato mundial.

Dominio absoluto frente a Daniel Holgado

El momento decisivo de la carrera llegó en el sexto giro, cuando Alonso aprovechó hábilmente un espacio generado por el interior cuando Holgado cometió un pequeño error. Acelerando su moto Kalex con precisión quirúrgica, el piloto colombiano logró adelantar a su compañero de equipo y tomar el liderato. A partir de ese instante, Alonso nunca soltó la punta, exhibiendo una superioridad técnica que le permitió mantener una ventaja constante de más de un segundo sobre Holgado durante gran parte del evento. Este margen de seguridad demostró un control total de la máquina y de los neumáticos bajo presión.

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Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de riesgos, especialmente hacia el final del recorrido. A falta de cuatro vueltas para el cierre, Alonso experimentó un momento de tensión cuando casi perdió el control de su motocicleta, un susto que pudo haber cambiado el resultado. A pesar de este contratiempo, logró mantener la estabilidad y cruzar la meta con el número uno en su tabla de posiciones. El circuito de Sepang presentaba desafíos significativos, incluyendo el desgaste del asfalto causado por la carrera de Fórmula Uno realizada un mes atrás, lo que complicaba la gestión de los neumáticos y la línea de conducción.

191 puntos y la promesa de la MotoGP en 2027

Con este triunfo, David Alonso suma 191 puntos en el campeonato, una cifra que lo consolida como el principal aspirante al título mundial en la categoría intermedia. Su desempeño constante y estas victorias recientes le han dado la tranquilidad necesaria tanto a él como a su equipo, reafirmando la confianza en el talento del deporte a motor colombiano. La victoria también tiene un significado personal profundo, pues marca su tercera victoria en Moto2 y le permite cerrar un ciclo exitoso antes de su transición a la categoría reina. Está confirmado que en 2027 el piloto se unirá al equipo Honda LCR para competir en la MotoGP.

Tras cruzar la línea de meta, Alonso dedicó una vuelta de honor al circuito asiático en memoria de su amigo Samuel Nilsson. El compatriota sufrió un grave accidente que lo mantiene en proceso de recuperación, un recordatorio emotivo que Alonso tuvo presente en su momento de gloria. Además, el colombiano extendió su homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, demostrando sensibilidad y conexión con causas sociales más allá de la pista. Su actuación pintó de amarillo, azul y rojo los cielos de Malasia, dejando a sus fanáticos colombianos profundamente satisfechos.

Marc Marquez se acerca al título en MotoGP

En la categoría principal, la MotoGP, la fiesta del motociclismo también fue testigo de un gran espectáculo. Marc Márquez logró la victoria en Malasia, demostrando su vigencia y potencia competitiva al remontar a su propio hermano, Alex Márquez. Este resultado dejó en segundo lugar a Pedro Acosta, posicionando a Marc como el líder indiscutible del campeonato mundial. La baja por lesión de Jorge Martín ha facilitado esta ventaja, permitiendo que Márquez se acerque significativamente al título.

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El próximo Gran Premio se celebrará en Catar, donde Márquez podría coronarse campeón. Sin embargo, la celebración está envuelta en incertidumbre debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, la cual ha puesto en duda la realización del evento. Mientras tanto, el éxito de David Alonso en Malasia ha confirmado la resiliencia y el crecimiento del deporte en Colombia. Los detalles de la carrera, incluyendo la gestión de neumáticos y la estrategia de equipo, serán estudiados como referentes de excelencia técnica en las próximas temporadas del motociclismo mundial.