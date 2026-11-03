David Alonso gana el Gran Premio de Malasia Moto2 2026

David Alonso se impuso en Sepang, su segunda victoria en 2026, resistiendo a Holgado y Piqueras. El colombiano consolida su cuarto lugar en el campeonato con 191 puntos.

El piloto colombiano David Alonso conquistó este domingo 1 de noviembre el Gran Premio de Malasia de Moto2, disputado en el circuito internacional de Sepang. Esta victoria representa su segundo triunfo de la temporada 2026 en la categoría intermedia del Campeonato Mundial de Motociclismo. Alonso superó a su compañero de equipo Daniel Holgado bajo condiciones de calor extremo, completando un doblete histórico para el CFMOTO Aspar Team.

Victoria ajustada bajo calor extremo en Sepang

La carrera se desarrolló con temperaturas elevadas que pusieron a prueba a los competidores desde el inicio. Holgado, quien partía desde la pole position, ejecutó una salida perfecta para tomar la delantera en los primeros metros. Sin embargo, Alonso reaccionó con rapidez, superando a Izan Guevara en la primera curva y, una vuelta después, adelantando a Ángel Piqueras. Esto colocó a las dos motos del equipo Aspar en las posiciones de liderazgo.

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El primer cambio de líder ocurrió en la sexta vuelta. En la curva 4, Alonso realizó un adelantamiento limpio por el interior sobre su compañero de equipo para tomar la punta de la competencia. Para la novena vuelta, ya había estirado su ventaja hasta 1,1 segundos. Todo parecía bajo control para el colombiano, quien lideraba sin contratiempos mayores en ese momento.

Susto final con la rueda trasera y airbag activo

La tranquilidad se rompió a falta de poco más de tres giros para el final. La rueda trasera de la moto de Alonso se movió en el vértice de la curva 14, lo que permitió a Holgado pegarse de nuevo a su estela. Según la nota de prensa de su equipo, recogida por Infobae, Alonso contó que estuvo a punto de sufrir una caída similar a la que tuvo en Alemania. El airbag de su mono de cuero se activó, y cuando el dispositivo se desinfló, el piloto volvió a acelerar.

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El piloto también reveló otros desafíos físicos y técnicos. Antes de la largada comenzó a sangrar por la nariz, un problema que le suele ocurrir con los cambios de temperatura. Además, el botón de los mapas de potencia no le respondió durante la competencia. A pesar de estos contratiempos, Alonso reaccionó a la perfección y volvió a abrir un margen de cuatro décimas sobre su compañero.

Podio compartido y recuperación física completa

Ángel Piqueras completó el podio, el primero de su carrera en la categoría, para redondear un día soñado para el equipo Aspar. Holgado cruzó la línea de meta a 1,1 segundos del ganador. Alonso encaró la última vuelta con 1,1 segundos de ventaja, suficientes para cruzar la meta primero y desatar la celebración en el box del CFMOTO Aspar Team. Tras bajarse de la moto, Alonso afirmó que no estaba acostumbrado a este tipo de carreras, pero que pudo mantener la presión y conseguir la victoria.

Este triunfo es especialmente significativo porque llega apenas unas semanas después de la contusión pulmonar que sufrió en una fuerte caída durante el Gran Premio de Indonesia. El resultado en Sepang confirma su plena recuperación física. El piloto, de 20 años, nació en Madrid y fue campeón del mundo de Moto3 en 2024, demostrando una madurez notable en esta transición a la clase intermedia.

Clasificación general y salto a MotoGP en 2027

Con la victoria en Sepang, Alonso suma cinco podios en la temporada 2026 de Moto2. Su palmarés incluye un tercer puesto en el Gran Premio de Aragón, un segundo lugar en el de República Checa, una victoria épica en el de Países Bajos, otro tercer puesto en Austria y ahora el triunfo en Malasia. Este éxito le permitió ascender al cuarto puesto de la clasificación general con 191 puntos, uno por encima de Holgado y a 8,5 del tercero, Iván Ortolá.

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En la pelea por el título, el español Manuel González sigue al frente con 276,5 puntos. Sin embargo, su ventaja sobre Izan Guevara, cuarto en Malasia, se redujo a solo 3,5 unidades, por lo que la definición del campeonato quedó al rojo vivo. Para Alonso, el foco ahora se desplaza hacia el futuro, ya que le quedan tres fechas para cerrar su ciclo en Moto2 antes de dar el salto a MotoGP en 2027 con el equipo LCR Honda.

Detalles del podium y gesto solidario del ganador

Más atrás en la carrera, el español Adrián Huertas fue sexto y firmó su mejor resultado desde que corre en Moto2. Collin Veijer superó a Iván Ortolá en la última vuelta para quedarse con la séptima casilla. Celestino Vietti y Alex Escrig completaron las diez primeras posiciones de la decimonovena fecha del año. El calendario apunta ahora hacia el Gran Premio de Catar como próxima parada.

El piloto colombiano también tuvo un gesto de solidaridad en medio del festejo. Recordó a las víctimas y a los heridos del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Alonso expresó su deseo de que la carrera les haya servido para distraerse por un momento de la tragedia, mostrando su conexión con la sociedad española además de sus logros deportivos.