El ascenso de David Alonso a Moto GP revela la precaria realidad económica del motociclismo colombiano y la necesidad urgente de apoyo institucional para nuevos talentos.

La irrupción de David Alonso en el escenario mundial del motociclismo ha generado un interés sin precedentes en Colombia por este deporte de motor, posicionándolo como el principal catalizador actual de la disciplina. El piloto colombo-español, quien con apenas 20 años se prepara para debutar en la máxima categoría Moto GP a partir de 2027, ha logrado dirigir la atención de una vasta audiencia hacia la práctica competitiva de las motos. Este fenómeno mediático lo ha convertido en un ídolo indiscutible y en un modelo a seguir para una nueva generación de entusiastas.

Realidad económica y ausencia de podio histórico

Sin embargo, detrás de este resurgimiento del entusiasmo popular existe una realidad estructural marcada por la falta de apoyo institucional y financiero hacia quienes desarrollan el alto rendimiento. La historia del motociclismo colombiano en la elite mundial es extremadamente limitada, contando con la participación de tan solo un representante en la categoría máxima a lo largo de toda su historia. Yonny Hernández, el antioqueño reconocido, fue quien logró acceder a esa élite entre los años 2012 y 2016, permaneciendo en la competencia sin conseguir ocupar un puesto en el podio durante sus años de participación activa.

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A pesar de no haber alcanzado los podios, Yonny Hernández se mantiene como un referente fundamental entre los pilotos locales y un símbolo de lo que es posible alcanzar bajo condiciones adversas. Su trayectoria sirve de contraste para analizar las dificultades que enfrentan los deportistas de élite en un entorno donde la pasión no se traduce automáticamente en sostenibilidad económica o reconocimiento sistemático por parte del Estado y la fanática.

Testimonios sobre el apoyo y el papel de las redes sociales

William Moncada, un corredor experimentado de 46 años originario de Antioquia que compite actualmente en el circuito nacional, ha criticado abiertamente la forma en que se manejó el caso de Yonny Hernández en el pasado. Moncada señaló que la oportunidad de honrar, apoyar y ayudar a Yonny Hernández en su etapa en Moto GP no fue valorada adecuadamente por el país ni por la fanaticada, atribuyendo su desempeño regular a la falta de respaldo. El corredor subrayó que aquella ocurrió en una época previa al auge de las redes sociales, lo que limitó la visibilidad y el potencial de recaudación de apoyo público.

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Moncada, quien este fin de semana participará en la última válida del GP Colombia en el autódromo de Tocancipá, ha construido su propia carrera de manera diferente, integrando la tecnología digital como una herramienta de supervivencia profesional. Inició su trayectoria cuando terminó su carrera universitaria, ya que inicialmente carecía del apoyo familiar y los recursos necesarios para perseguir su pasión. Fue hasta que contó con dinero propio que las marcas comenzaron a reconocer su talento, estableciendo patrocinios formales a partir de 2007. Durante sus 20 años de carrera, ha acumulado 20 títulos nacionales e internacionales.

El piloto se autodenomina como el primer YouTuber de motos en Colombia, habiendo subido su primer video en septiembre de 2007. Esta estrategia digital le permitió captar el interés de empresas mediante la aparición de Facebook e Instagram, demostrando que las redes sociales se convirtieron en un factor determinante para asegurar el respaldo corporativo. No obstante, su experiencia también ilustra la fragilidad de este modelo, ya que su capacidad de vivir del deporte depende intrínsecamente de la producción constante de contenido relacionado con las motos.

Necesidad de infraestructura y capacitación internacional

La conclusión derivada de estas experiencias es contundente: el motociclismo deportivo en Colombia no permite sobrevivir únicamente de la actividad competitiva. Los grandes pilotos generalmente mantienen negocios independientes o afines al sector motor para asegurar su sostenibilidad, ya que los ingresos puramente deportivos son insuficientes. Solo quienes se dedican activamente a la creación de contenido digital y logran patrocinadores asociados a esa actividad pueden considerar viable la dedicación exclusiva, corriendo el riesgo de perder su sustento si cesan la producción de material audiovisual.

Para transformar esta situación y facilitar el crecimiento del deporte a nivel nacional, William Moncada propone la implementación de más eventos deportivos, sugiriendo que las actuales tres carreras anuales en el circuito GP son insuficientes. La visión de futuro incluye la creación de escenarios deportivos autónomos donde cada departamento cuente con su propia pista para que las nuevas figuras y deportistas emergentes puedan competir con regularidad. Esta infraestructura descentralizada es vital para formar capital humano desde las bases.

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Finalmente, se hace imperativo la creación de campeonatos en categorías infantiles y juveniles, con el objetivo de premiar a los talentos prometedores ofreciéndoles la oportunidad de correr en el extranjero o recibir capacitaciones especializadas en Europa. Aunque el proceso es complejo, Moncada sostiene que si las instituciones como Mindeporte y las federaciones se unen, podrían organizar dos o tres de estas experiencias internacionales por año. Esta colaboración institucional es la única vía realista para convertir el boom de interés generado por David Alonso en una corriente sostenible de pilotos colombianos a nivel internacional.