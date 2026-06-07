David Alonso protagoniza impresionante remontada en el Gran Premio de Hungría del Moto2

El piloto colombiano David Alonso protagonizó una impresionante remontada en el Gran Premio de Hungría del Moto2, logrando acabar en la tercera plaza después de partir desde la novena casilla. Su actuación le permitió sumar valiosos puntos en la clasificación mundial.

El piloto colombiano David Alonso protagonizó una impresionante remontada en el Gran Premio de Hungría del Moto2 . Partió desde la novena casilla después de una irregular jornada clasificatoria, pero logró remontar de manera brillante hasta acabar en la tercera plaza.

Aunque no pudo alcanzar al dúo de cabeza, su actuación le permitió sumar valiosos puntos en la clasificación mundial. El ganador del Gran Premio fue Manuel González, quien sumó su cuarto triunfo de la temporada y su tercer triunfo consecutivo. Filip Salac se quedó con la segunda posición después de ganar el interior de la trazada.

La carrera estuvo marcada por varias sanciones, incluyendo una 'vuelta larga' para el piloto español Izan Guevara, quien se puso líder por primera vez en la tercera vuelta. A pesar de la presión, Guevara aguantó y mantuvo su posición en la carrera. La pelea por la victoria fue intensa, con González y Salac luchando por el primer y segundo lugar, respectivamente.

Finalmente, González se llevó la victoria y Salac se quedó con la segunda posición. La actuación de Alonso fue destacada, ya que logró remontar de manera brillante y sumar puntos importantes en la clasificación mundial. La carrera del Gran Premio de Hungría del Moto2 fue emocionante y llena de sorpresas, con varios pilotos luchando por el primer lugar. Aunque Alonso no pudo alcanzar el podio, su actuación fue impresionante y le permitió sumar puntos valiosos en la clasificación mundial





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