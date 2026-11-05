David Alonso vence el GP de Malasia y asciende al cuarto en Moto2

David Alonso gana el Gran Premio de Malasia de Moto2, superando a Daniel Holgado. El colombiano se posiciona cuarto en la clasificación general con 191 puntos, cerca del líder Manuel González.

El piloto hispano colombiano David Alonso, a bordo de una Kalex, ha logrado su segundo triunfo de la temporada y el tercero en la categoría Moto2 al imponerse en el Gran Premio de Malasia disputado en el circuito de Sepang. Esta victoria le permite ascender al cuarto puesto en la clasificación provisional del mundial con 191 puntos, situándose por delante de su compañero de equipo Daniel Holgado, que sumó 190 puntos al quedar segundo en esta prueba.

David Alonso lidera la estrategia en Sepang

La carrera comenzó con Daniel Holgado aprovechando su posición privilegiada en la parrilla de salida para tomar el mando desde la primera curva. Detrás de él, el líder del mundial, Manuel González, recuperó dos posiciones para pasar de la novena a la séptima plaza. Por su parte, su rival directo por el campeonato, Izan Guevara, con moto Boscoscuro, se mantuvo en el cuarto puesto.

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El consumo de los neumáticos fue un factor clave en la carrera, que consistía en 17 vueltas al largo trazado de Sepang de 5.543 metros. En el primer giro, Holgado lideraba seguido por su compatriota Ángel Piqueras y David Alonso, el campeón del mundo de Moto3 en 2024. Alonso se situó tras la estela de Holgado mientras Guevara permanecía a más de un segundo del trío de cabeza.

El momento decisivo de la carrera

A medida que avanzaba el evento, Alonso comenzó a acechar a su compañero de equipo. En la cuarta vuelta superó a Alonso López y Manuel González. A partir de ese momento, González comenzó la caza de Holgado, su rival más directo, manteniéndose a 1,6 segundos de distancia. La tensión en pista reflejaba las diferencias externas entre los compañeros de Kalex.

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La jugada decisiva se produjo en el sexto giro de la carrera, cuando David Alonso realizó el adelantamiento a su compañero para tomar el liderato. Inmediatamente, el hispano colombiano intentó cambiar el ritmo para consolidar su segunda victoria de la temporada y arrebatarle el cuarto puesto en la tabla general a Holgado.

Daniela Holgado lucha por el segundo lugar

En el ecuador de la carrera, Alonso lideraba seguido a poco más de medio segundo por Holgado y Ángel Piqueras. Izan Guevara ocupaba una cómoda cuarta posición, mientras que Manuel González, quinto, no lograba neutralizar la ventaja de los líderes. Lejos, se encontraban Daniel Muñoz, Iván Ortolá, Alonso López y Adrián Huertas, todos en Kalex, con Collin Veijer cerrando las diez primeras posiciones.

Cuatro vueltas antes del final, Holgado recortó distancias tras dejar atrás a Piqueras, generando dudas sobre la capacidad de Alonso para mantener el frente. Sin embargo, en la curva 14, Alonso tuvo un fuerte susto que casi lo descabala, pero logró controlar la moto y mantener la ventaja sobre Holgado, que se acercó a tres décimas de segundo.

Resultados finales y clasificación

David Alonso supo reaccionar con maestría ante la adversidad para mantener la pequeña ventaja final. Con este resultado, se lleva el triunfo, seguido por Daniel Holgado en segundo lugar y Ángel Piqueras en tercero, quien consigue su primer podio en la categoría. La llegada a la meta confirmó la solidez del equipo Kalex en esta prueba asiática.

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Sobre los resultados en la lucha por el título mundial, Manuel González continúa siendo el líder con apenas 3,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara. González sumó puntos para mantenerse en 276,5, mientras que Guevara, cuarto en la carrera, se situó en 273,5 puntos. La competitividad sigue muy alta en la parte superior de la clasificación.