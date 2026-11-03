David Alonso vence en el Gran Premio de Malasia de Moto2

David Alonso gana su segunda victoria de la temporada en Sepang. Se clasifica cuarto en el mundial, detrás de su compañero Holgado y Piqueras.

El piloto colombiano David Alonso, que compite con una moto Kalex, ha logrado su segundo triunfo de la temporada y el tercero en toda su carrera en la categoría de Moto2. Esta victoria se produjo durante la disputa del Gran Premio de Malasia, celebrado en el histórico circuito de Sepang. Con este resultado, Alonso ha mejorado su posición en la clasificación general del mundial, ascendiéndose al cuarto lugar de la tabla provisional.

David Alonso consolida su podio en Sepang

La victoria de Alonso representa un momento crucial en su temporada 2026, ya que suma este éxito al obtenido previamente en el Gran Premio de Países Bajos. Además, continúa el buen ritmo mostrado en 2025, cuando logró triunfar en Hungría. Con estos 191 puntos acumulados hasta la fecha, el hispano-colombiano se coloca por delante de su compañero de equipo en la cuadrícula del mundial, aunque la diferencia es mínima.

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Daniel Holgado, también a bordo de una Kalex, continúa siendo el líder indiscutible del campeonato. Sin embargo, su ventaja se ha reducido considerablemente. Holgado mantiene apenas 3,5 puntos de margen sobre el otro gran rival por el título, Izan Guevara, que pilota una Boscoscuro. Guevara sumó 273,5 puntos y terminó la carrera en la cuarta posición, mientras que Holgado registró 276,5 puntos.

Desarrollo táctico y consumo de neumáticos en Malasia

La carrera de 17 vueltas al trazado de 5.543 metros estuvo marcada por la gestión de los neumáticos, un factor determinante para los participantes. En la salida, Daniel Holgado aprovechó su posición privilegiada en la parrilla para tomar el mando desde la primera curva. Tras él, el líder del mundial, Manuel González, recuperó dos posiciones para finalizar en séptimo lugar, mientras que Izan Guevara se situó en el cuarto puesto.

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Alonso López y Adrián Huertas, también con Kalex, cerraron entre los diez primeros, junto a Daniel Muñoz e Iván Ortolá. Durante las primeras vueltas, Holgado comandó la prueba seguido por Ángel Piqueras y David Alonso. Piqueras logró su primer podio en la categoría de Moto2, terminando en tercera posición, un hito significativo para su carrera.

David Alonso y Daniel Holgado definen el título

A mitad de carrera, la situación cambió drásticamente cuando Alonso logró ponerse al frente, seguido de cerca por Holgado y Piqueras. Manuel González, en quinto lugar, quedaba ligeramente retrasado pero en condiciones de luchar por el título. Sin embargo, fue a cuatro vueltas del final cuando la carrera dio un giro inesperado al reducirse las distancias entre los líderes del equipo Kalex.

En la curva catorce, Alonso sufrió un fuerte susto que casi le hace perder el control de su moto, pero pudo reaccionar con maestría. Esta adversidad permitió que Holgado se acercara a apenas tres décimas de segundo. Alonso supo mantener la pequeña ventaja con gran destreza hasta la bandera a cuadros, asegurando así su segunda victoria de la temporada y restando puntos valiosos a su rival directo en la clasificación general.