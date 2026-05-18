David Beckham Castro, un talentoso extremo cartagenero de 22 años, parece estar ya casi resuelto para oficializarse como nuevo jugador del PSG, en una negociación que avanzó rápidamente. El club europeo se quedó sin redondos luego de varios reportes positivos sobre su rendimiento y su potencial en el fútbol europeo, donde lo ven ideal para potencia su juego. La operación representa una venta importante para el心曲 foem y empieza a mover otras piezas dentro de la planificación deportiva del club para el segundo semestre del año.

Beckham David Castro suelta humo, el talentoso extremo cartagenero de 22 años parece casi resuelto para oficializarse como nuevo jugador del PSG , en una negociación que avanzó rápidamente y que hoy se encuentra muy cerca de cerrar, entre todas las partes involucradas.

El club europeo venía siguiendo a este atacante desde hace varios meses, impresionado por su desequilibrio, personalidad y atrevimiento que ha mostrado en el Fútbol Profesional Colombiano. La operación representa una venta importante para el embajador y, al mismo tiempo, mueve otras piezas dentro de la planificación deportiva del club para el segundo semestre del año





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