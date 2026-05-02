David González critica la falta de ritmo del fútbol colombiano en torneos internacionales

El entrenador de América de Cali, David González, analizó la discreta actuación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, señalando la falta de intensidad y velocidad como factores clave en su bajo rendimiento.

David González , director técnico del América de Cali, ofreció una evaluación contundente y realista sobre el presente del fútbol colombiano en el contexto de las competiciones internacionales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores .

Su análisis, lejos de ser una crítica aislada al desempeño de su equipo, se extiende a la situación general de los clubes colombianos en torneos Conmebol, evidenciando una brecha significativa en competitividad con respecto a otros países del continente, especialmente Argentina. Colombia ha enviado seis representantes a estas justas: Tolima, Junior, Santa Fe y Medellín en la Libertadores, y Millonarios y América en la Sudamericana.

Sin embargo, tras la conclusión de la tercera fecha en ambas competiciones, el rendimiento colectivo ha sido decepcionante. De un total de dieciocho partidos disputados por los equipos nacionales, solo cuatro resultaron en victoria, seis terminaron en empate y ocho en derrota. Las victorias fueron cortesía de Tolima, Medellín, Millonarios y América, mientras que Santa Fe y Junior aún no han logrado celebrar un triunfo.

El entrenador González expuso sus reflexiones tras la derrota 2-0 del América ante Tigre en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana. Su diagnóstico fue directo: “El balance es bastante negativo. No puedo señalar ningún aspecto positivo del partido. No supimos competir y regresamos a casa con las manos vacías”.

Profundizando en su análisis, González identificó una problemática recurrente en el fútbol colombiano: la diferencia en ritmo e intensidad en comparación con el fútbol internacional.

“Tigre se mostró a una o dos velocidades superiores a nosotros en todo momento. No pudimos competir a ese nivel”, afirmó el técnico de los ‘Diablos Rojos’. Subrayó la necesidad de comprender la naturaleza de la competencia internacional y la exigencia de los rivales, especialmente los equipos argentinos.

“Nos faltó entender el tipo de competencia que estamos jugando y el nivel del oponente. Este es el ritmo del fútbol internacional, particularmente el argentino. Independientemente de la claridad de la idea de juego, los clubes argentinos siempre competirán con intensidad y te harán lucir mal si no te adaptas a ese ritmo”.

Esta disparidad en la intensidad y velocidad de juego es un factor determinante que limita la capacidad de los equipos colombianos para competir eficazmente en el escenario sudamericano y, por extensión, global. La situación exige una revisión profunda de las metodologías de entrenamiento y desarrollo de jugadores desde las divisiones inferiores, con el objetivo de formar futbolistas capaces de afrontar los rigores del fútbol de alto rendimiento.

Además de la falta de intensidad y velocidad, González señaló otras deficiencias que contribuyen al bajo rendimiento de los equipos colombianos en competiciones internacionales. Entre ellas, destacó las desatenciones defensivas, los errores en las jugadas a balón parado, las carencias técnicas y la falta de inteligencia táctica para interpretar y ejecutar las acciones de juego. La combinación de estos factores dificulta la capacidad de los equipos colombianos para superar a sus rivales y obtener resultados positivos.

En cuanto a la clasificación a la siguiente fase, hasta el momento, solo Deportes Tolima ha asegurado su lugar, liderando el Grupo B con cuatro puntos. Medellín ocupa la tercera posición del Grupo A, también con cuatro unidades. Santa Fe y Junior se encuentran en el fondo de sus respectivos grupos, E y F, con apenas un punto cada uno.

En la Copa Sudamericana, América y Millonarios comparten la tercera posición de sus grupos, A y C, respectivamente, con cuatro puntos. La situación actual exige una reflexión profunda y una acción coordinada por parte de los clubes, la federación y las autoridades deportivas para fortalecer el fútbol colombiano y recuperar su competitividad en el ámbito internacional.

El camino hacia la mejora pasa por una inversión sostenida en la formación de jugadores, la modernización de las infraestructuras y la adopción de metodologías de entrenamiento de vanguardia





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Colombiano Copa Libertadores Copa Sudamericana David González América De Cali Análisis Deportivo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso UNGRD: Interpol no reactivará circular roja contra Carlos Ramón González, asilado en NicaraguaCarlos Ramón González es investigado por presunto desvío de recursos y manejo irregular de contratos en el caso de corrupción.

Read more »

América de Cali visita a Tigre en Argentina en la fase de grupos de la Copa Sudamericana: minuto a minutoAmérica de Cali espera afianzarse en la Copa Sudamericana 2026 en su visita a Tigre, en la tercera jornada de la fase de grupos del certamen, en el estadio José Dellagiovanna. El equipo que dirige David González es líder del grupo A, con cuatro puntos.

Read more »

Interpol niega reactivar circular roja contra Carlos Ramón GonzálezLa Interpol rechazó la solicitud de la Fiscalía colombiana para reactivar la circular roja contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, acusado de desfalco en la UNGRD. La organización argumentó neutralidad política, ya que González tiene asilo en Nicaragua. Aunque no podrá ser capturado en el extranjero, la orden de captura nacional sigue vigente. Se le investiga por cohecho, peculado y lavado de activos en un caso vinculado a sobornos en el Congreso.

Read more »

América de Cali pierde en su visita vs. Tigre y se complica en Copa SudamericanaEn la cuarta jornada del Grupo A, Tigre visitará a Macará y América irá a Perú para medirse con Alianza Atlético.

Read more »

David González critica duramente el rendimiento del América de Cali tras la derrota ante TigreEl director técnico del América de Cali, David González, realizó una autocrítica severa tras la derrota 2-0 frente a Tigre en Argentina, lamentando la falta de competitividad y profundidad ofensiva de su equipo en el partido de Copa Sudamericana.

Read more »

Tigre rompe su racha y vence a América de Cali en la Copa SudamericanaTigre superó a América de Cali 2-0 con goles de Martín Garay e Ignacio Russo, poniendo fin a una sequía de doce partidos sin ganar. El equipo argentino mostró vocación ofensiva desde el inicio y dominó el encuentro.

Read more »