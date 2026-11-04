David Ospina anuncia retiro oficial del fútbol con documental y mensajes de admiración

El portero colombiano David Ospina dejó el fútbol tras una lesión crónica en el codo, confirmando su despedida el 3 de noviembre con apoyo de clubes y compañeros de la selección.

David Ospina finalizó su etapa como profesional el martes 3 de noviembre, fecha en que presentó un documental junto al canal TeleAntioquia para confirmar su retiro oficial del fútbol. El histórico guardameta admitió que su cuerpo le exige parar la actividad deportiva, reconociendo el dolor emocional que le supone no poder continuar en las canchas aunque su deseo fuera otro.

Causa del Retiro y Historial Lesional

La decisión final de OSPINA surge de una lesión crónica en el codo que interrumpió su contrato con los Potros del Atlante en el fútbol mexicano. Esta condición física es consecuencia directa de la fractura en el codo derecho que sufrió el portero durante enero de 2023, mientras disputaba un partido por la Liga de Arabia Saudita con el Al-Nassr. Desde entonces, este percance lo acompañó de manera crónica hasta el final de su carrera.

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Incluso después de su regreso al Atlético Nacional a mediados de 2024, el arquero tuvo que perder varios compromisos por constantes recaídas en la lesión en el codo. Su trayectoria incluye pasos por clubes como Rennes, Arsenal, Napoli y Al-Nassr antes de este cierre de capítulo en su vida deportiva.

Mensajes de Estrellas del Fútbol Colombiano

En este momento de despedida, los clubes donde jugó y sus compañeros de la Selección Colombia enviaron mensajes de apoyo destacando su legado. Radamel Falcao García escribió que fue un honor compartir parte del viaje y le deseó lo mejor para su vida. Matheus Uribe, actual jugador del Nacional, afirmó que Ospina siempre fue su referente y valoró el ejemplo que da día a día, agradeciendo haber pisado una cancha y un camerino con él.

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Edwin Cardona, quien volvió al Verde Paisa junto a David en 2024, redactó un mensaje emotivo agradeciendo a Dios por ponerlo en su vida y expresando el orgullo de jugar a su lado. James Rodríguez, el jugador con más partidos en el combinado tricolor, lo felicitó como el número uno, resaltando que lucharon, rieron y lloraron juntos en muchas batallas y que se siente privilegiado de llamarlo hermano.

Camilo Vargas, su fiel competidor en la Selección Colombia, señaló que existen jugadores que hacen historia, pero que Ospina dejó huella en cada corazón de las personas que lo conocieron. La Selección Colombia también publicó un homenaje, agradeciendo a David por ser eterno y por brindar la certeza de que no había nada más importante que el equipo nacional.

Legado Internacional y Próximos Pasos

David Ospina se retira de las canchas con tres mundiales jugados y un amplio legado en el fútbol internacional. Fue campeón en Colombia con el Atlético Nacional, en Italia con el Napoli, en Inglaterra con el Arsenal y en Arabia con el Al-Nassr. Como arquero con más partidos en la historia de la Selección, dejó de lado el fútbol que se lo dio todo, dejando un vacío importante en el guardameta colombiano.