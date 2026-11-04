David Ospina anuncia su retiro oficial del fútbol profesional tras 20 años

El arquero colombiano David Ospina confirmó oficialmente su retiro del balompié a los 38 años, poniendo fin a una carrera de dos décadas con más de 475 partidos disputados.

David Ospina ha confirmado oficialmente su retirada del fútbol profesional. El guardameta antioqueño de 38 años puso punto final a una trayectoria que abarcó exactamente dos décadas en el deporte rey.

Despedida en Medellín ante figuras del deporte

La noticia se hizo pública durante la gala de lanzamiento del documental sobre su vida, realizada por Teleantioquia. El evento tuvo lugar la noche del miércoles en el Museo de Arte Moderno de Medellín. En esa misma noche, Ospina comunicó que dejaba el fútbol tras finalizar anticipadamente su contrato con Atlante de México.

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El recinto se llenó de estrellas del balompié nacional. Asistieron James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Pablo Ángel y René Higuita. La presencia de estas figuras marcó un momento emotivo para el portero histórico.

Causas médicas y fin del contrato con Atlante

La decisión no fue repentina. Ocurrió 81 días después de que Atlante terminara el acuerdo firmado hasta junio de 2027. Ospina viajó a España para exámenes médicos en la clínica donde fue operado en 2023.

El problema raíz data de 2022 en Al-Nassr. Una mala caída en entrenamiento reactivó una lesión de codo. Esto le impidió jugar en el Mundial de Norteamérica 2026. Su cuerpo le indicó que debía parar.

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En su video de despedida, Ospina explicó: No me voy porque quiera, sino porque escucho a mi cuerpo. Aclaró que es su despedida como futbolista profesional. Aseguró que ha sido un hermoso viaje y pidió tranquilidad a sus seguidores.

Estadísticas y legado en clubes internacionales

La carrera de David Ospina comenzó el 5 de febrero de 2006. Debutó con el primer equipo de Atlético Nacional. Sus padres Lucía y Hernán, junto a su hermana Daniela, lo apoyaron entonces.

Jugó 475 partidos profesionales. Su etapa en Nice francés fue la más larga. Disputó 199 apariciones con el cuadro galo. Fue allí donde consolidó su estatura internacional.

Su paso por Al-Nassr fue eficiente. Solo recibió 21 goles en contra. También jugó en Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia. Su registro es impecable en ligas europeas y asiáticas.

Historial con la Selección Colombia

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Ospina vistió la camiseta de la Selección Colombia en 131 partidos. Participó en tres Mundiales consecutivos. Fueron Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

Se consolidó junto a James Rodríguez. Ambos son los jugadores con más encuentros históricos. Rodríguez estuvo presente al final de su carrera. Juntos representaron a Colombia con honor.

En el Mundial 2026 no tuvo minutos. Se dijo que tenía dolor leve en el codo. Esta limitación física aceleró su retiro posterior al torneo mundialista.

Homenajes familiares y último partido

El último juego fue el 23 de mayo de 2026. Se jugó en el Atanasio Girardot. Fue la vuelta de semifinales del Apertura. Enfrentaron a Deportes Tolima.

Al terminar, Ospina se despidió con lágrimas. Su hijo Maximiliano lloró en las gradas. La afición lo aclamó intensamente. Fue un adiós inolvidable para todos.

Dulce María, su hija, le dijo que estaba orgullosa. Dijo que crecer verlo atajar fue parte de su vida. Maximiliano también lloró. Aseguró que siempre será su ídolo. Le deseó felicidad en esta nueva etapa.