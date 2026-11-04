David Ospina anuncia su retiro oficial del fútbol profesional en Medellín

El arquero colombiano David Ospina se despide del fútbol profesional tras 20 años de carrera. El anuncio ocurrió junto al estreno de su documental en el Museo de Arte Moderno de Medellín.

El reconocido arquero David Ospina ha confirmado su retirada definitiva del fútbol profesional. El anuncio oficial se realizó este martes durante una emotiva jornada en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín. La despedida coincidió con el estreno del primer episodio de la miniserie documental "Ospina: El rey David".

Con 475 partidos disputados en su carrera, el portero colombiano eligió un escenario significativo para su última aparición pública. La fecha marca el fin de una trayectoria que abarca casi dos décadas de actividad deportiva de alto nivel. Este evento cierra un ciclo vital para uno de los iconos más prominentes del deporte nacional en los últimos años.

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Detalles del Anuncio en el Museo

David Ospina dedicó palabras directas a su audiencia y familiares presentes en la ceremonia. Afirmó que, aunque se prepara para estos momentos difíciles, la realidad supera la expectativa emocional. Expresó su agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado incondicionalmente a lo largo de su vida.

El deportista declaró que la palabra "gracias" resume su sentimiento hacia su red de contactos. Reconoció que de cada interacción aprendió algo valioso y espera haber dejado un legado positivo. Considera que haber logrado ser reconocido por su integridad lo hace sentir ganador dentro y fuera de las canchas.

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Estructura y Estreno de la Miniserie

La producción documental cuenta la historia de la carrera del arquero en cuatro episodios de 30 minutos cada uno. El proyecto fue creado por las productoras Diptongo y Treinta & Seis bajo la dirección de Harold Jiménez. El estreno oficial está programado para el jueves 5 de noviembre en el canal Teleantioquia.

La primera entrega se emitirá a las 7:30 p.m. y se distribuirán nuevos capítulos cada jueves hasta completar las cuatro entregas. La serie inicia su narrativa con los orígenes de Ospina como guardameta por una lesión de un compañero. También abarca su debut profesional a los 17 años con el Atlético Nacional.

Contexto de la Lesión y Regreso

El documental aborda de frente la recuperación del jugador tras sufrir una grave lesión en el codo en 2023. Este problema de salud lo obligó a pasar casi un año fuera de los terrenos de juego mientras militaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita. La serie muestra la dimensión real de este proceso, que afectó tanto al atleta como a su familia.

La hija de David Ospina, Dulce María, intervino en el evento para destacar la dificultad que representó la rehabilitación. Alabó los esfuerzos del arquero para superar la adversidad física y mental. La producción también incluye recuerdos de su adaptación al OGC Niza, su primer equipo internacional a los 19 años.

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Legado y Carrera Internacional

David Ospina acumuló 131 internacionalidades con la Selección Colombia, participando en tres Mundiales. Su lista de Copas del Mundo incluye Brasil 2014, Rusia 2018 y la edición de Norteamérica 2026. Además, compitió en ligas de Italia, Inglaterra y Francia antes de regresar a Antioquia.

El director Harold Jiménez explicó que el proyecto estuvo en pausa mientras Ospina jugaba en Medio Oriente. La producción se retomó en 2024 cuando el futbolista regresó al Atlético Nacional. El objetivo es resaltar su disciplina y profesionalismo como modelo a seguir para el país.