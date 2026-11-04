David Ospina anuncia su retiro tras 20 años entre las porterías

El ex arquero colombiano David Ospina pone fin a su carrera profesional por razones de salud, tras más de dos décadas defendiendo a clubes y a la Selección.

El arquero colombiano David Ospina ha confirmado su retiro como futbolista profesional. La noticia llega después de más de veinte años entre las porterías de clubes europeos y la Selección Colombia, y la decisión se debe a motivos de salud que han complicado su rendimiento en los últimos partidos.

El cierre de una carrera legendaria

David Ospina Ramírez, nacido el 31 de agosto de 1988 en Itagüí, inició su carrera en 2005 con Atlético Nacional. En su primera temporada ya consiguió su primer título, y en los años siguientes se convirtió en uno de los guardametas más reconocidos de Sudamérica. Su trayectoria incluye campeonatos colombianos, estancia en Niza (Francia) con 199 partidos, y experiencias en la Premier League y la Serie A.

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Durante los últimos años, la salud de Ospina ha sido motivo de preocupación. Fuentes cercanas al futbolista revelaron que ha sufrido una serie de dolencias que le impiden mantener el nivel de rendimiento esperado en los partidos de alto nivel. Tras consultas médicas y evaluaciones exhaustivas, la decisión de retirarse fue ante la necesidad de preservar su bienestar a largo plazo.

Reacción de la comunidad futbolística

La noticia fue recibida con gran sentimiento por parte de sus compañeros y exjugadores. Grupo de amigos de la Selección Colombia, incluido el ex capitán Juan Felipe Henao, expresó su agradecimiento por la entrega de Ospina en los torneos internacionales. En un comunicado de prensa, el Presidente del Club Atlético Nacional, Luis Pérez, declaró que "el legado de David en el club y en el país es inolvidable" y que 'está orgulloso de su carrera y de su contribución al fútbol colombiano".

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El entrenador de la Selección Colombia, Óscar Pareja, compartió en una entrevista que Ospina ha sido un pilar de la defensa y un ejemplo de profesionalismo para los jugadores jóvenes. Pareja recordó que 'su dedicación durante la ruta de clasificación a Brasil 2014 fue fundamental para que la selección alcanzara los cuartos de final'.

Impacto en el deporte y próximos pasos

La decisión de Ospina no solo marca el fin de una era en el fútbol colombiano, sino que también deja un vacío en la generación de porteros que buscan inspiración en su carrera. Los entes deportivos de Colombia han anunciado la creación de un programa de "Transición y Bienestar Deportivo" para apoyar a jugadores que enfrentan problemas de salud en la etapa final de su carrera.

En cuanto a lo que sigue, Ospina ha manifestado su deseo de permanecer involucrado en el deporte. En su cuenta de redes sociales, publicó que trabaja en proyectos de capacitación para jóvenes porteros y que aspira a colaborar con la Dirección Técnica de la Selección Colombia como supervisor de goleadores. Además, se espera que celebre su última temporada con Atlético Nacional en la pretemporada de la categoría mayor, antes de formalizar su retiro en la temporada 2025-2026.