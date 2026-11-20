David Trejos asume el papel de Jota en Sin senos sí hay paraíso 4 tras la salida de Francisco Bolívar. El elenco y los seguidores celebran la llegada del nuevo actor a la serie de Telemundo.

David Trejos asumió el rol del personaje Jota en la cuarta temporada de la serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, producida por Telemundo. Este cambio en el elenco principal se confirmó tras la partida inesperada del actor Francisco Bolívar, quien interpretaba a ese mismo personaje durante la grabación de las temporadas anteriores. El estreno de esta nueva entrega se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre, marcando el regreso de la franquicia a las pantallas ocho años después de la tercera temporada.

Mecanismo del cambio y contexto del elenco

La transición entre los dos actores ocurrió durante el proceso de producción de la temporada cuatro. Se rodaron aproximadamente dos meses de escenas con Francisco Bolívar antes de que su salida se hiciera necesaria. Este cambio repentino afectó directamente la dinámica del equipo de grabación, ya que Trejos tuvo que integrarse en medio de la filmación para continuar con la narrativa del drama.

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La nueva temporada consta de un total de 60 capítulos que narran la historia de Medellín. El argumento se centra en el mundo de las cámaras web y sus conexiones con estructuras criminales. Esta producción busca capturar la tensión entre el entretenimiento digital y la realidad de la seguridad en la región antioqueña, manteniendo la esencia que popularizó la saga en Latinoamérica.

Reacciones del elenco y posiciones de los actores

Carolina Gaitán, quien da vida a Catalina Marín, expresó su sorpresa y tristeza ante la salida de su compañero de reparto. En una entrevista con People en Español, la actriz indicó que el grupo estaba desconcertado por la marcha de Bolívar, a quien habían conocido apenas dos meses antes. Su declaración refleja el impacto emocional que tuvo la noticia para los colegas que compartieron set con él.

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El nuevo integrante, David Trejos, describió la experiencia como un reto que renovó su amor por la actuación. Trejos destacó la generosidad del elenco, que lo recibió como si fuera parte de una familia desde el primer día. Sus credenciales incluyen protagónicos en producciones como Estrella del sur, La mamá del 10 de Caracol Televisión, Enfermeras de RCN y Sitiados de FOX, lo que le dio solidez al cambio en el personaje.

Carmen Villalobos, protagonista de la serie, públicamente respaldó el trabajo del actor. Villalobos escribió en redes sociales que Trejos agarró el toro por los cuernos con profesionalismo. Su mensaje aludió a la dificultad de asumir un personaje con tanta trayectoria previa y elogiado por el público.

Impacto real en la audiencia y próximos pasos

La llegada de David Trejos responde a la necesidad de completar la narrativa de los 60 capítulos restantes. Los espectadores ahora pueden ver cómo el nuevo actor aborda la complejidad del personaje Jota en el contexto de las cámaras web. Esta continuidad es vital para mantener la coherencia del argumento que conecta el mundo digital con las bandas criminales.

Las reacciones positivas de Catherine Siachoque, quien interpreta a Hilda Santana, confirman la aceptación inicial del cambio. Siachoque elogió las cualidades personales y artísticas del nuevo actor. Estas declaraciones públicas del elenco buscan normalizar la transición y enfocar la atención en la calidad de la actuación en la nueva temporada.