Davinson Sánchez iguala registro histórico de asistencias en Champions League

El defensor de Galatasaray y Selección Colombia otorgó su tercera asistencia continental, empatando a Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez en el ranking histórico de la UEFA.

Davinson Sánchez consolidó su legado en la máxima competición europea al registrar su tercera asistencia en la historia de la Champions League. El zaguero del Galatasaray de Turquía, de 30 años de edad, se ubicó en el tercer lugar del ranking de los futbolistas colombianos con mayores pases de gol en este torneo continental. Este logro se alcanzó tras el triunfo 2-0 ante el VfB Stuttgart de Alemania, donde el defensor demostró su capacidad ofensiva desde la defensa.

Rendimiento Ofensivo en el Campeonato Europeo

La jugada decisiva se produjo en la reciente jornada de la Champions League cuando Sánchez ejecutó un pase preciso que terminó en los pies de Aleksandr Golovin, quien definió con categoría para cerrar el marcador. Este pase gol permitió al central entrar de lleno en el selecto grupo de jugadores colombianos con mayor impacto en las asistencias continentales. De acuerdo con los registros estadísticos de Opta, la clasificación histórica es liderada por Juan Guillermo Cuadrado, jugador actual de Millonarios, con 13 asistencias totales. James Rodríguez ocupa el segundo puesto con 9 asistencias, mientras que Sánchez mantiene un empate técnico con Luis Díaz, quien también cuenta con 4 asistencias en el palmarés continental.

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Impacto Táctico y Legado en el Galatasaray

Las otras dos asistencias del defensor colombiano en el certamen se remontan a una actuación histórica en el estadio Old Trafford frente al Manchester United. En aquel encuentro, el Galatasaray logró una victoria por 2-3, destacándose Sánchez como una de las figuras principales al habilitar dos goles para sus compañeros. La primera asistencia sirvió para que Wilfried Zaha abriera el marcador, y la segunda permitió a Mauro Icardi anotar el tercer gol, definitivo para el triunfo turco. Con este aporte, el exjugador del Atlético Nacional acumula un total de 6 asistencias con el Galatasaray a lo largo de su carrera europea.

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Historial Estadístico y Desarrollo Táctico

La capacidad de Sánchez para sumarse al circuito ofensivo no es una novedad, siendo reconocida incluso por figuras técnicas de alto nivel. Durante su etapa en el Tottenham Hotspur, el entrenador argentino Mauricio Pochettino destacó reiteradamente la salida limpia del defensor desde la zona trasera. Pochettino afirmó en su momento que Sánchez mostró una gran mentalidad y lo calificó como una bestia por su solidez y proyección en el campo. Actualmente, el defensor suma 25 partidos disputados en la competición, donde ha anotado 2 goles y registrado 6 asistencias totales en todas las competiciones oficiales con su club turco.

Próximos Compromisos con la Selección Colombia

Tras el compromiso disputado recientemente en la liga turca contra el Amed, la agenda de Davinson Sánchez cambia de escenario para representar a su país. El defensor se unirá a la concentración oficial de la Selección Colombia bajo las órdenes del nuevo seleccionador Néstor Lorenzo. El equipo nacional tiene como objetivo encarar la próxima fecha FIFA, donde se espera que Sánchez brinde su experiencia y liderazgo desde la zaga central. Esta convocatoria representa una oportunidad clave para mantener la racha de éxito del equipo en las eliminatorias y torneos de la UEFA.