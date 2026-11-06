Davivienda consolida integración Davibank: 4,2 millones de clientes unificados

Davivienda confirma la incorporación de 4,2 millones de clientes de Davibank tras integración operativa. Activos alcanzan $194,9 billones y se reduce trámites para usuarios.

La entidad financiera Davivienda ha completado con éxito la integración operativa de Davibank, incorporando a la totalidad de sus 4,2 millones de clientes a su estructura bancaria. Este proceso, que se hizo efectivo el primero de noviembre, marca el cierre de una fase crítica en la expansión de la compañía y la unificación de las operaciones que previamente correspondían a Scotiabank en Colombia.

Despliegue Operacional y Transición Tecnológica

Javier Suárez, presidente de Davivienda, detalló que la preparación para esta fusión requirió más de un año de trabajo interno. Durante los primeros cinco días de la nueva operación conjunta, el equipo de integración ejecutó más de 3.000 actividades específicas, con la participación directa de más de 1.000 colaboradores del banco.

Also read Gobierno de Colombia proyecta nuevas cárceles con venta de activos

El plan de integración registró un avance cercano al 95% en esa etapa inicial. Suárez enfatizó que, a pesar de la complejidad logística, la experiencia del usuario final fue excepcionalmente fluida. El centro de atención telefónica recibió únicamente 31 llamadas relacionadas con la integración, y solo dos clientes decidieron desistir de continuar con los servicios bancarios.

Los usuarios provenientes de Davibank no están obligados a realizar trámites adicionales ni a modificar sus productos financieros existentes. Las cuentas, las tarjetas de crédito y débito, y los servicios establecidos se mantienen intactos. De igual manera, las credenciales de acceso, incluyendo usuarios y contraseñas para los canales digitales, conservan su validez original.

Advertisement

Las aplicaciones móviles y la banca virtual de Davibank continúan operando sin necesidad de descargas adicionales. Estas plataformas permiten a los clientes consultar y administrar productos de ambas entidades, facilitando la interoperabilidad completa entre los sistemas digitales de los dos bancos.

Expansión de Infraestructura y Cifras Financieras

La unión de las redes de atención ha generado un aumento significativo en la infraestructura disponible para el público. La entidad informó que la red de cajeros automáticos aumentó un 25%, mientras que el número de oficinas creció un 17%.

La red de corresponsales bancarios experimentó el mayor salto, incrementándose en un 50%. Esta expansión coloca a la entidad frente a más de 60.000 puntos de atención distribuidos en más de 1.100 municipios a lo largo del territorio nacional.

Las cifras financieras de Davivienda reflejan directamente el impacto de esta adquisición. Según datos con corte al agosto de 2026, los activos totales de la entidad alcanzaron cerca de $194,9 billones de pesos, comparado con los $160 billones registrados previamente.

Esto representa un crecimiento del 21,9% en el monto de activos. Los pasivos también mostraron un incremento notable, pasando de $144,3 billones a $179,3 billones, lo que equivale a un aumento del 24,2% en las obligaciones financieras del grupo.

Advertisement

Consolidación de Mercado y Proyecciones Estratégicas

La base de clientes de Davivienda se expandió de 24,3 millones a 25,3 millones, absorbiendo los 4,2 millones de usuarios de Davibank. La cartera bruta proyectada superará los $151 billones, con un crecimiento cercano al 21%.

Con estos indicadores, la entidad afirma una participación de mercado del 18,7% en cartera y una participación cercana al 16% en activos totales del sistema. Davivienda se consolida así como el segundo banco más grande de Colombia y uno de los diez mayores de América Latina, excluyendo a Brasil.

El patrimonio neto de la entidad se ubica en cerca de $15,7 billones. Suárez recordó que la compañía tiene experiencia previa en fusiones, citando adquisiciones anteriores como Banco Superior, Bancafé e HSBC, para afirmar que no están improvisando en este proceso.

En el ámbito macroeconómico, el presidente de Davivienda abordó la Ley de Rescate Económico propuesta por el Gobierno Nacional. Suárez destacó que el ajuste fiscal debe avanzar en el Congreso para manejar la delicada situación de las finanzas públicas.

Respecto al sector bancario, Suárez mencionó la ampliación de la sobretasa, gravamen actual de cinco puntos adicionales. El directivo expresó la disposición del sector para contribuir al ajuste de las cuentas públicas nacionales.