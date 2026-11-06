Day Vásquez entrega pruebas a EE.UU. sobre campaña de Gustavo Petro

La exesposa de Nicolás Petro Burgos informa a agencias estadounidenses sobre posibles irregularidades financieras y eventos en la campaña de Gustavo Petro 2022.

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos y nuera del expresidente Gustavo Petro, está suministrando evidencia a agencias de inteligencia estadounidenses sobre supuestos aportes irregulares en la campaña presidencial de 2022. La información incluye detalles sobre el financiamiento ilícito y organizacón de fiestas durante la contienda electoral que buscaba llevar a Petro a la Casa de Nariño.

Entrega de evidencias a agencias de inteligencia

Según informó La FM, la expareja del exdiputado del Atlántico envía datos a funcionarios norteamericanos para que investiguen la entrada de dineros no autorizados a la coalición oficialista. Esta acción surge meses después de que se hicieran públicos chats entre Vásquez y Petro Burgos, revelando conversaciones que datan de agosto de 2025.

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Chats sobre fiestas y seguridad durante la campaña

Las conversaciones divulgadas en agosto de 2025 describían eventos entre 2021 y 2022 con consumo de drogas, alcohol y prostitutas. En los mensajes, Vásquez cuestiona por qué un coronel cercano permitía el ingreso de mujeres a las instalaciones, mientras Nicolás Petro Burgos sugiere que él las conseguía.

Nicolás Petro Burgos y William Castellanos

William Castellanos, un mayor retirado de la Policía y asesor de seguridad de Gustavo Petro desde 2012, confirmó que es la figura mencionada como "coronel" en los chats. Él negó rotundamente participar en la gestión de mujeres para el entonces candidato y relató que se retiró del hotel donde ocurrían los incidentes.

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Conflicto por videos y demanda legal de Petro

Day Vásquez afirmó que los chats incluyen referencias a videos con contenido explícito, mientras que Petro negó la existencia de materiales audiovisuales. Su hijo, Nicolás Petro Burgos, ha anunciado demandas legales en respuesta a las revelaciones, marcando un conflicto abierto con la expareja.

Escándalo de "sexocontratos" y estilo de vida

Estas acusaciones se enmarcan en el escándalo de "sexocontratos" que investiga el estilo de vida de Petro durante su mandato. La colaboración con autoridades internacionales podría tener implicaciones graves para la historia política reciente de Colombia y las finanzas de la campaña de 2022.