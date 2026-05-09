Dayana Jassir de la Hoz pide orden de captura inmediata para estar en libertad mientras la Corte Suprema resuelve recurso de casación

La mujer, condenada a 57 años y medio de cárcel por el homicidio de su esposo, pide una nueva decisión del Tribunal de Barranquilla sobre la orden de captura inmediata para poder estar en libertad mientras la Corte Suprema resuelve el recurso de casación.

El Tribunal de Barranquilla debe emitir una nueva decisión solo sobre la orden de captura inmediata para poder estar en libertad mientras la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre el recurso de casación impuesta tras ser condenada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla por el homicidio de su esposo.

La Corte Constitucional ha resuelto que deja sin efecto " el resolutivo cuarto de la sentencia del 7 de abril de 2025 proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla… únicamente en lo relativo a la orden de captura inmediata en contra de Dayana Jassir de la Hoz y ordenar a dicha Sala que un término máximo improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia profiera una decisión que sustituya el citado resolutivo cuarto"





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