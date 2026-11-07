De Bucaramanga a Canadá: La migración de Paola Cornejo y el arte

Paola Cornejo comparte su historia migratoria desde Bucaramanga hasta Hamilton, Canadá, integrando su pasión artística en una nueva vida lejos de su tierra.

La historia de Paola Cornejo ejemplifica el proceso de migración desde Bucaramanga, Colombia, hasta Hamilton, Canadá. Su viaje refleja cómo la adaptación cultural y profesional puede coexistir con la preservación de identidades artísticas profundas, integrando experiencias personales con datos demográficos oficiales.

Orígenes artísticos en Santander

Paola Cornejo comenzó su fascinación por el dibujo a los diez años en su hogar de Bucaramanga. Guizada por la curiosidad infantil, utilizaba lápices para capturar detalles de su entorno. Su madre practicaba manualidades, lo que estableció un ambiente creativo diario. Las clases de ballet eran inasequibles, pero el arte seguía siendo una prioridad.

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A los trece años, visitó al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga con su abuela. Una exposición de Luis Caballero Holguín la impactó profundamente. Los dibujos en carboncillo de figuras humanas inspiraron su práctica personal. Utilizó folletos y libros para replicar técnicas.

Durante la secundaria, Cornejo desarrolló un pequeño negocio de esquelas decoradas. Entre los dieciséis y dieciocho años, asistió a talleres de danza en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. También participó en dibujo de figura humana en la institución Antonio Nariño.

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Carrera administrativa y mudanza

La presión familiar por la estabilidad económica dirigió a Paola hacia el sector administrativo en Bogotá. Pasó una década en este campo antes de trasladarse a Boyacá. Allí conoció a su futuro esposo y trabajó en una planta de energía.

Mantenía su interés por la creación artística durante sus jornadas laborales. Su esposo buscaba estudios universitarios adicionales, lo que motivó la búsqueda de nuevas oportunidades internacionales. Juntos eligieron Canadá por sus programas educativos y diversidad cultural.

Establecimiento en Hamilton

Paola Cornejo acompañó a su esposo a Canadá durante su etapa académica. Tras completar sus estudios, solicitaron la residencia permanente. Cumplieron los criterios y políticas establecidos por las autoridades migratorias. Los permisos están sujetos a reglas específicas, no son derechos automáticos.

Hamilton es la ciudad canadiense donde se estableció esta pareja. La adaptación fue favorable para la familia en su nueva etapa vital. La experiencia personal de Cornejo se conecta con datos oficiales sobre el flujo migratorio latinoamericano.

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Contexto demográfico oficial

El censo de 2021 de Statistics Canada registra 80.570 inmigrantes colombianos en el país. En Hamilton, se registraron 1.935 personas de origen colombiano por nacimiento. Estas cifras demuestran una comunidad establecida y visible.

Colombia es un origen importante dentro de la inmigración latinoamericana. Para 2021, el 19,1 % de los inmigrantes latinoamericanos en esa clasificación nació en territorio colombiano. Esta proporción evidencia vínculos migratorios fuertes. Cornejo representa esta tendencia al encontrar un nuevo hogar manteniendo su identidad.