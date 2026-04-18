De la Espriella Acepta el Reto de Cepeda para un Debate Presidencial con Condiciones

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella, representando al movimiento Defensores de la Patria, ha aceptado el desafío de debatir públicamente con el senador Iván Cepeda, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Este cruce de declaraciones se produce tras la propuesta de Cepeda de un debate con la senadora Paloma Valencia, planteando un enfrentamiento directo de visiones de país.

El panorama político colombiano se ha encendido con un nuevo capítulo en la pugna electoral de cara a las próximas presidenciales. Este sábado, el abogado y aspirante a la primera magistratura del país, Abelardo De la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, ha hecho pública su disposición a aceptar el reto lanzado por el senador Iván Cepeda .

La aceptaciónde De la Espriella llega bajo la premisa de que se cumplan una serie de condiciones, elementos que, a su juicio, son necesarios para garantizar un debate de altura y que responda a las expectativas de la ciudadanía. Las palabras de De la Espriella resonaron con fuerza, dejando clara su postura y su fervor por confrontar al senador. "Estoy listo para el debate (...) Organicen lo que sea. Ya las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo. Estoy listo para debatir contigo, Cepeda, heredero de las Farc. Te voy a enfrentar como corresponde (...) Te espero, Píntala como quieras", declaró De la Espriella, utilizando un lenguaje directo y cargado de intensidad. El candidato no se detuvo ahí, sino que aprovechó la oportunidad para subrayar la importancia de su candidatura y contrastarla con las de sus adversarios. "Vamos a debatir, porque Colombia merece elegir votar si lo hace por los de siempre, por el cómplice del engaño de Petro o por mí, el independiente", enfatizó, posicionándose como una alternativa frente a las fuerzas políticas tradicionales y el pacto que representa el actual gobierno. Este intercambio de declaraciones no surge de la nada, sino que es una respuesta directa a la propuesta formulada por Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. Desde la provincia del Sumapaz, Cepeda había extendido una invitación formal a lo que él denominó "los dos candidatos de la extrema derecha" para sostener un debate que calificó como "realmente democrático entre sus visiones de país". Cepeda había expresado: "Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social". La convocatoria de Cepeda buscaba confrontar las posturas de Valencia y De la Espriella, presentándolos como las principales expresiones de un espectro político opuesto al suyo. La aceptación de De la Espriella, aunque con condiciones, abre la puerta a un posible enfrentamiento que podría clarificar las propuestas y visiones para el futuro de Colombia, un escenario que sin duda generará gran expectación entre los votantes que buscan definir su voto en medio de un complejo panorama electoral. La pelota está ahora en la cancha de Cepeda para definir si acepta las condiciones propuestas por De la Espriella, y si la senadora Paloma Valencia se sumará a este potencial debate, configurando un encuentro clave para el debate público en el país





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