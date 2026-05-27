De la Espriella acusa a Petro de difundir noticias falsas sobre indemnización en caso de Rosa Elvira Cely

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella responde a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que el abogado se apropió de la indemnización de la familia Cely. De la Espriella niega haber cobrado honorarios y afirma que actuó pro bono. La familia de la víctima desmiente las versiones y aclara que la indemnización aún no se ha producido.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha respondido con dureza a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió en redes sociales que el abogado se habría apropiado indebidamente de parte de la indemnización correspondiente a la familia de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio.

En un extenso mensaje en X, De la Espriella negó rotundamente haber cobrado honorarios por su representación en el caso penal, afirmando que actuó pro bono y que las acusaciones de Petro forman parte de una estrategia para beneficiar al senador Iván Cepeda de cara a las elecciones. El presidente Petro había publicado un tuit que luego eliminó, en el que señalaba que no era justo que la indemnización quedara en manos del abogado, pero la familia de la víctima ha desmentido tales afirmaciones.

La oficina De La Espriella Lawyers emitió un comunicado oficial aclarando que la defensa penal de Rosa Elvira Cely fue gratuita, en el marco de sus programas de responsabilidad social. El comunicado precisa que nunca se recibieron honorarios por la representación en el proceso penal, que concluyó en diciembre de 2012, mucho antes de que se iniciaran los procesos administrativos de reparación contra el Estado.

Además, la firma desmintió que Juliana Cely, hija de la víctima, hubiera señalado que el abogado se apropió de porcentajes de la indemnización. Por su parte, la periodista María Jimena Duzán informó que habló con la familia Cely, quienes le aclararon que la indemnización aún no se ha producido y que las versiones difundidas por algunos medios son falsas y pueden complicar los procesos judiciales.

Este intercambio de acusaciones se produce en un contexto electoral muy tenso, a pocos días de las elecciones presidenciales. De la Esprilla advirtió a Petro que ninguna de sus maniobras engañará al pueblo y que debe prepararse para la derrota. El abogado también mencionó que el presidente está inflando en buscadores a su marioneta, Iván Cepeda, mediante la difusión de noticias falsas.

La controversia ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, mientras la opinión pública observa las repercusiones que estos señalamientos puedan tener en la contienda electoral. La familia Cely, mientras tanto, pide que se respete el proceso legal y que no se utilice el doloroso caso de Rosa Elvira para fines políticos. En medio de esta polémica, surgen preguntas sobre el manejo de la información y la veracidad de las acusaciones.

La firma De La Espriella Lawyers ha reiterado su compromiso con la transparencia y ha puesto a disposición los documentos que acreditan su actuación pro bono. El caso de Rosa Elvira Cely, que conmocionó al país por su brutalidad, sigue siendo un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la búsqueda de justicia.

Ahora, la controversia entre dos figuras políticas de primer nivel añade una capa adicional de complejidad a un caso que ya había sido emblemático en la jurisprudencia colombiana. Se espera que tanto Petro como De la Espriella ofrezcan mayores pruebas de sus afirmaciones, mientras la ciudadanía evalúa el impacto de estas acusaciones en el clima preelectoral





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