De la Espriella anuncia compra de drones ofensivos y antidrones en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella prometió dotar a la Fuerza Pública de tecnología militar avanzada tras el ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

El presidente Abelardo De la Espriella ha confirmado que su administración está trabajando activamente para equipar a la Fuerza Pública de Colombia con sistemas de defensa antidrones y drones con capacidad ofensiva. Esta decisión estratégica se anuncia inmediatamente después de un grave ataque aéreo no tripulado que sacudió a la nación, marcando un cambio en las tácticas de seguridad interna.

El mandatario expresó este domingo que la naturaleza del conflicto ha evolucionado y que la guerra actual también se despliega a través de la tecnología aérea. El anuncio busca fortalecer las capacidades defensivas y ofensivas de las tropas, en respuesta directa a la amenaza emergente del narcoterrorismo, que ha demostrado una creciente sofisticación en el uso de estos dispositivos para atacar objetivos militares.

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Crítica al gobierno anterior sobre seguridad

Abelardo De la Espriella dirigió fuertes críticas hacia la gestión de seguridad del mandato anterior, asegurando que el país fue dejado desprotegido frente a esta nueva modalidad de guerra durante los últimos cuatro años. El presidente calificó como falsa la afirmación de su antecesor de que se había preparado un escudo antidrones, denunciando que no se concretaron compras ni se dejaron los estudios técnicos necesarios.

Según el presidente, funcionarios del gobierno pasado viajaron a múltiples países y gastaron recursos significativos en viáticos sin lograr resultados tangibles. De la Espriella afirmó que ni siquiera se completaron las investigaciones previas requeridas para la implementación de tales sistemas, lo que ha obligado a su administración a abordar la vulnerabilidad actual con urgencia.

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Impacto humano del ataque en Bolivar

La medida de seguridad se implementa tras el atentado del sábado 7 de noviembre contra el Cantón Militar Prócer Manuel Rodríguez Torices, ubicado en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. La operación bélica, atribuida por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo trágico y devastador para las familias de los soldados.

El ataque con artefactos explosivos arrojados desde el aire resultó en la muerte de tres militares: el soldado profesional Jairo Lince Carvajal, y los soldados Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina. Además, la violencia dejó a 16 personas con heridas de gravedad y otros 31 integrantes de la unidad afectados, quienes fueron trasladados a centros de salud locales como el hospital Manuel Elkin Patarroyo.

Desafío económico y prioridad nacional

A pesar de reconocer la difícil situación económica y las restricciones fiscales que atraviesa el país, el presidente De la Espriella ha garantizado que se realizarán todos los esfuerzos necesarios para adquirir la tecnología requerida. La seguridad y la vida de los soldados, policías y ciudadanos se han declarado como la prioridad absoluta de su gobierno, impulsando una búsqueda responsable de fondos y recursos.

El mandatario también aprovechó el pronunciamiento para enviar solidaridad a las familias de las víctimas, prometiendo que la sangre de los héroes asesinados no quedará impune. Además, ordenó el refuerzo de la seguridad en las regiones afectadas y aumentó la protección para medios de comunicación como Caracol Televisión, RCN y la revista Semana, tras recibir alertas de inteligencia sobre posibles atentados.