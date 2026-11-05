De la Espriella cierra desde Leticia la gira regional del Plan Nacional de Desarrollo

El presidente cerró en Amazonas la gira de encuentros regionales con cerca de 2.500 proyectos presentados, mientras el Gobierno advierte que los recursos del Estado son limitados.

Desde Leticia, Amazonas, el presidente Abelardo de la Espriella cerró la gira de encuentros regionales vinculados a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La Presidencia presentó un balance de las mesas de construcción realizadas en regiones como Valle del Cauca, San Andrés, Bogotá, Barranquilla y Medellín, que sirvieron como espacios de diálogo entre el Gobierno nacional y los actores locales. En total se llevaron a cabo 16 encuentros regionales, en los que los territorios visitados presentaron cerca de 2.500 proyectos para ser considerados en el documento que orientará la política pública del país durante los próximos cinco años.

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Director de Planeación Nacional Detalla Iniciativas Priorizadas

Julián Buitrago, director de Planeación Nacional, afirmó que en estas mesas se construyeron 854 iniciativas, de las cuales 221 fueron priorizadas por las regiones. El balance destaca 2.495 proyectos presentados por actores regionales, con un valor aproximado de 566,9 millones de pesos colombianos.

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación señaló que recibió alrededor de 2.600 propuestas ciudadanas, recogidas tanto en las mesas presenciales como en un buzón digital habilitado por la entidad para que los ciudadanos enviaran sus sugerencias. Según el documento del Ejecutivo, la mayoría de los participantes provino de zonas rurales, y a ellos se sumaron mujeres, estudiantes, jóvenes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, miembros de la academia y representantes del sector productivo.

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Las propuestas ciudadanas se concentran en temas como seguridad, conectividad, agua y saneamiento básico, salud, vivienda y educación, que son algunas de las principales preocupaciones de la población en distintas partes del territorio nacional. Para el Amazonas, departamento desde el que el mandatario cerró la gira, se confirmaron 42 proyectos estratégicos con una inversión que rondaría los 2,6 billones de pesos.

Proyectos Para Amazonas Cerrarían Brecha Infraestructura

Según el jefe de Estado, esta apuesta permitiría crear más de 10 mil empleos en la región, una cifra que, de concretarse, tendría un impacto significativo en una zona históricamente rezagada en infraestructura y oportunidades económicas. Sin embargo, De la Espriella aclaró que esta propuesta es solo un portafolio preliminar, pues todavía no se conoce un documento oficial de borrador del Plan Nacional de Desarrollo.

Ese borrador debería llegar al Congreso el próximo año para su discusión y trámite legislativo, etapa en la que se definirán los recursos, las metas y los mecanismos de seguimiento del plan. Planeación Nacional explicó que la selección de los proyectos alrededor del país tuvo en cuenta criterios como el alcance interdepartamental o nacional, los esquemas de Alianza Público-Privada o la cofinanciación territorial, las concesiones, las cadenas productivas, la logística, el turismo o la agroindustria, así como la existencia de estudios y diseños de factibilidad.

Cada encuentro regional contó con siete mesas de trabajo temáticas, organizadas por cada eje del Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitió discutir las propuestas de manera ordenada y especializada. Según la entidad, las propuestas que salieron de estos espacios alimentarán el documento final y serán presentadas antes de finalizar el mes de noviembre.

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Recursos Limitados Ponen En Risco Financiación Proyectos

No obstante, Buitrago advirtió que los proyectos son iniciativas susceptibles de financiación y no compromisos definitivos. Señaló que los recursos del Estado son limitados, y más ahora que el país atraviesa lo que calificó como una crisis sin precedentes. Esta advertencia se produce en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas públicas.

La semana pasada, el Gobierno De la Espriella presentó su proyecto de ley de ajuste fiscal, con el que espera lograr que el Estado se ajuste el cinturón mediante la reorganización del Ejecutivo y la modificación y creación de nuevos impuestos. De este modo, el éxito del Plan Nacional de Desarrollo dependerá en buena medida de la capacidad del Gobierno para conciliar las expectativas regionales con la disponibilidad real de recursos y con el respaldo político que logre en el Congreso durante el próximo año.