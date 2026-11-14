De la Espriella cierra mesas de paz y recorta oficina del Alto Comisionado

El presidente Abelardo De la Espriella clausura las mesas de diálogo, reduce la oficina del Alto Comisionado de Paz e impulsa la ley de sometimiento tras 100 días.

El presidente Abelardo De la Espriella ha iniciado una transformación radical en la política de seguridad nacional al ordenar el cierre definitivo de las mesas de diálogo con grupos armados y recortar significativamente la oficina del Alto Comisionado de Paz. Esta medida, que llega a los 100 días de su mandato, marca un punto de quiebre con la estrategia del anterior gobierno y prioriza la aplicación estricta de la ley sobre los acuerdos previos.

Cierre de mesas y reducción presupuestal

El mandatario confirmó que se cumplirá con la implementación del Acuerdo de Paz, pero lo hará bajo un nuevo esquema que implica drásticos recortes presupuestales y administrativos. La oficina del Alto Comisionado de Paz, creada durante la administración de Gustavo Petro, sufrirá una reducción de sus capacidades operativas y financieras.

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Esta decisión responde a la promesa de campaña de De la Espriella de poner fin a lo que denominaba la falsa paz, una crítica central contra la política de Paz Total. El gobierno argumenta que mantener estas estructuras era financieramente insostenible y políticamente ineficaz frente al aumento de la violencia.

Contexto de seguridad y cifras del conflicto

Los informes presentados por la Fundación Conflict Responses (Core) indican que entre 2018 y 2025 todas las organizaciones armadas ilegales fortalecieron sus capacidades militares, económicas y políticas. Este análisis respalda la decisión gubernamental de considerar que los diálogos previos no lograron desarmar a estos grupos.

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La situación humanitaria ha empeorado considerablemente durante el último periodo. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (FIP), el desplazamiento forzado aumentó en un 85 por ciento, el confinamiento creció en un 12 por ciento y los secuestros se dispararon en un 113 por ciento hacia 2025. Estos números son los que el actual gobierno utiliza para justificar su cambio de enfoque.

Ley de sometimiento y posturas políticas

Tras su éxito en el Congreso con la aprobación de la ley de sometimiento, De la Espriella definió claramente su postura: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República. En un mensaje publicado el 11 de septiembre a las 9:11 de la mañana, afirmó que los criminales no tendrían estatus político ni impunidad en su administración.

El presidente criticó públicamente el gasto de COP 7.000 millones en pagos a negociadores durante el proceso anterior. Consideró que esos recursos no lograron frenar a las organizaciones criminales, las cuales, según su reporte, seguían desafiando al Estado y golpeando a la Fuerza Pública y a la ciudadanía colombiana.

Impacto en la Zona de Ubicación Temporal

El cambio de rumbo también afectó a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, destinada a exintegrantes de las disidencias del grupo de Walter Mendoza. De la Espriella firmó una resolución para ordenar el cierre inmediato de esta zona, eliminando las protecciones y facilidades que existían bajo el modelo anterior.

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No obstante, el juez segundo promiscuo de Puerto Asís resolvió una tutela interpuesta contra esta decisión y dejó en firme la orden de no deshabilitar la ZUT. Este espacio alberga actualmente a 99 excombatientes que estaban negociando la paz con el gobierno del expresidente Petro, generando un conflicto legal inmediato que el ejecutivo deberá resolver en los próximos días.