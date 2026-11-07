De La Espriella condena ataque con drones a Santa Rosa del Sur: 5 muertos y 35 heridos

El presidente Abelardo De La Espriella condena el ataque con drones al cantón militar en Bolívar, que dejó 5 muertos y 35 heridos, ordenando intensificar operaciones militares contra grupos armados.

El presidente Abelardo De La Espriella condenó con firmeza el ataque terrorista con drones que sacudió el cantón militar en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. Este incidente, ocurrido el sábado 7 de noviembre, dejó un saldo trágico de cinco militares fallecidos y treinta y cinco heridos.

Mensaje presidencial de fuerza y rechazo al terrorismo

Mediante su cuenta en la plataforma X, el mandatario declaró que el terrorismo no doblegará a la nación colombiana. De La Espriella advirtió a los responsables del atentado que sus actividades criminales han llegado a su fin, asegurando que no tendrán ni tregua ni escondite.

Also read Presidente Abelardo de la Espriella condena ataque con drones en Cantón Militar de Santa Rosa

El jefe de Estado manifestó su total rechazo a este cobarde ataque, describiéndolo como un acto criminal que busca sembrar miedo y desafiar la autoridad del Estado. En su mensaje, expresó su solidaridad inmediata con las familias de los soldados caídos y con los uniformados heridos, quienes recibieron la promesa de acompañamiento integral por parte del Gobierno.

El presidente subrayó que los soldados son hombres que sirven con honor a Colombia, víctimas de quienes pretenden debilitar la soberanía nacional. Esta postura clara busca reafirmar el compromiso del ejecutivo con la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario.

Advertisement

Detalles del ataque y balance de víctimas

El incidente se registró a inicios de la tarde contra las instalaciones del Cantón Militar, sede del Batallón 48 del Ejército Nacional. La Primera División del Ejército confirmó que las aeronaves no tripuladas fueron acondicionadas con artefactos explosivos que arrojaron cargas directamente sobre la infraestructura militar.

Videos difundidos en redes sociales evidencian la magnitud de la destrucción, mostrando techos derribados, escombros y láminas caídas por el impacto de las detonaciones. Este ataque representa una grave vulneración del derecho internacional y de los derechos fundamentales de los integrantes de las fuerzas militares.

El balance actual de víctimas indica cinco militares muertos y treinta y cinco heridos, ocho de los cuales presentan lesiones de gravedad. Los heridos fueron trasladados y atendidos de inmediato en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur.

Activación de protocolos y persecución de responsables

El presidente ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones en la región para identificar, perseguir y capturar a los autores materiales e intelectuales del ataque. El objetivo es golpear las estructuras criminales y recuperar el control total de los territorios afectados por estos grupos armados.

Advertisement

Se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad para verificar los daños materiales y las afectaciones al personal militar. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía colaborar con la investigación entregando cualquier información relevante a través de la Línea 107.

Contexto de inseguridad en el sur de Bolívar

Hasta la fecha no se ha reportado atribución oficial del atentado ni se han realizado capturas relacionadas con el evento. En el sur de Bolívar operan activamente el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, por lo que las fuerzas del orden no descartan a ninguno de estos actores como responsables.

Este ataque se suma a una escalada de violencia reciente, ya que horas antes se registró otra ofensiva con explosivos lanzados desde drones cerca del peaje La Agustina, sobre la vía Panamericana. La autoridad militar enfatizó que cada ataque fortalece la determinación de defender el territorio y garantizar la seguridad de la población.