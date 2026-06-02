De La Espriella condena los hechos ocurridos en Bogotá y afirma que los simpatizantes de la campaña de Cepeda bloquearon el vehículo y pegaron afiches del candidato

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella condenó los hechos ocurridos en Bogotá, cuando supuestos seguidores del candidato Iván Cepeda rodearon el bus de la Selección Colombia y le pegaron publicidad del candidato. De La Espriella afirmó que los hechos son inaceptables y que los simpatizantes de la campaña de Cepeda bloquearon el vehículo, impidieron al conductor continuar su recorrido y procedieron a pegar afiches del candidato.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella condenó los hechos ocurridos en Bogotá, cuando supuestos seguidores del candidato Iván Cepeda rodearon el bus de la Selección Colombia y le pegaron publicidad del candidato.

De La Espriella afirmó que los hechos son inaceptables y que los simpatizantes de la campaña de Cepeda bloquearon el vehículo, impidieron al conductor continuar su recorrido y procedieron a pegar afiches del candidato. También señaló que la Selección Colombia fue usada como escenario de propaganda política por quienes no respetan ni los símbolos que nos unen.

De La Espriella agregó que las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan, y que esto es lo que quieren hacerle al país. Afirmó que no alientan a nuestros jugadores, sino que los insultan, y que no usan nuestra camiseta, sino que quieren prohibirla. De La Espriella también señaló que la misma lógica que ha caracterizado al petrismo durante años es usar la intimidación, el bloqueo y la destrucción como instrumentos políticos cuando los argumentos no alcanzan.

El mismo patrón que bloqueó vías, vandalizó monumentos y amenazó ciudadanos es el que hoy se atreve a tocar el símbolo deportivo más querido por los colombianos. De La Espriella afirmó que ellos defienden a un par de aspirantes a tiranos que desconocieron el voto popular del 31 de mayo. Petro y Cepeda son los verdaderos enemigos de la Patria, los rivales a vencer.

De La Espriella también señaló que Colombia no puede permitir que quienes aspiran a gobernarla utilicen la violencia, la intimidación y el vandalismo como herramientas de campaña. Un candidato que no condena estos actos de manera expresa e inmediata es un candidato que los avala.

De La Espriella afirmó que el 21 de junio, Colombia tiene la oportunidad de responder en las urnas con la misma contundencia con que este martes respondió el pueblo en las calles: rechazando a quienes quieren imponer su voluntad por la fuerza y eligiendo a un gobierno que defienda la bandera, la camiseta, la democracia y la libertad de todos los colombianos. Según la campaña de Abelardo De La Espriella, la reacción de los mercados financieros tras los resultados de la primera vuelta presidencial envió una señal contundente: Colombia necesita recuperar la confianza, la estabilidad y la seguridad jurídica para volver a crecer.

Después de conocerse el triunfo de Abelardo De La Espriella y su paso a segunda vuelta con ventaja frente a Iván Cepeda, el peso colombiano se fortaleció, el dólar cayó más de $100, las acciones de las principales compañías del país registraron valorizaciones importantes y los títulos de deuda pública mejoraron su desempeño. De acuerdo con información publicada por una sola jornada.

Asimismo, Semana, el dólar pasó de $3.690 a $3.571 en El País destacó que el peso colombiano cerró como la moneda de mejor desempeño global y que el dólar terminó por debajo de la barrera de los $3.600. La bolsa colombiana también registró una jornada especialmente positiva. Durante las primeras horas de negociación, el índice COLCAP llegó a superar el 6 % de valorización y se ubicó como el índice bursátil con mayor avance del mundo.

Al cierre, el COLCAP consolidó una subida de 3,57 % y, medido en dólares, alcanzó una ganancia de 7,40 %, la más alta a nivel global, según datos divulgados por el portal Bloomberg Línea. Las acciones con mejor desempeo estuvieron PF Aval, con un avance de 9,62 %; Ecopetrol, con una valorización de 8,65 % en Colombia y de 11,23 % en la Bolsa de Nueva York; Davivienda, con 5,81 %; Banco de Bogotá, con 5,69 %; y Cibest, con 5,35 %.

La reacción favorable también llegó al mercado de deuda. Los bonos soberanos colombianos se valorizaron, mientras disminuyeron las tasas exigidas por los inversionistas. La Silla Vacía reportó una reducción de 0,4 puntos en la deuda global colombiana a 27 y 30 años.

Por su parte, El País destacó una caída intradía de 35 puntos básicos en el indicador CDS a cinco años, una señal directa de menor percepción de riesgo sobre Colombia, afirmando así, la victoria de De la Espriella desata la euforia en los mercados financieros colombianos. Coinciden en que esta reacción simultánea en el peso, las acciones, los bonos y el riesgo país refleja una mejora en las expectativas de los inversionistas después de la primera vuelt





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Selección Colombia Candidato Presidencial Propaganda Política Vandalismo Mercados Financieros Peso Colombiano Dólar Acciones Bonos Soberanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en ColombiaCon estos resultados, los colombianos volverán a las urnas el domingo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial.

Read more »

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta presidencial en ColombiaLos candidatos obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta y definirán quién será el próximo presidente del país.

Read more »

Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta en Colombia: resultados elecciones 2026Tras el cierre de las urnas en las elecciones presidenciales de Colombia, el panorama político apuntó a una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, quienes se consolidaron como los candidatos más votados de la jornada electoral y continúan en la disputa por llegar a la Casa de Nariño.

Read more »

En Vivo: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarían la Presidencia en segunda vuelta¿Cómo quedaron los resultados de primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo de 2026? ¿Qué candidatos irían a segunda vuelta en Colombia?

Read more »