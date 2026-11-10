De la Espriella confronta a guerrillero tras bombardeo en el Catatumbo

El presidente Abelardo De la Espriella, con uniforme militar, mostró resultados de la ofensiva en Cúcuta. Confrontó a 'Barba Chivo' y firmó bombas contra disidencias FARC.

El presidente Abelardo De la Espriella lideró una tenso acto en Cúcuta, Norte de Santander, durante la noche del lunes 9 de noviembre, para presentar los resultados de una operación militar contra disidencias de las FARC en el Catatumbo. El mandatario, vestido con un uniforme táctico de camuflado y armado, exhibió los logros de un bombardeo autorizado que resultó en cuatro muertos y seis capturados, asumiendo un papel central en la narrativa de la acción gubernamental.

Confrontación directa con detenido

El momento más destacable fue el intercambio verbal entre Abelardo De la Espriella y uno de los detenidos, identificado como Jorge Luis Galvis Rodríguez, conocido como alias Barba Chivo o Costeño. El jefe de Estado interrogó abiertamente al capturado sobre la bomba que llevaba su firma, preguntando directamente: ¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? Di algo.

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Ante el silencio del hombre, quien permanecía bajo custodia y no respondió a las provocaciones, el presidente insistió en su cuestionamiento, señalando que bienvenidos a la patria milagro y advirtiendo lo que se les venía. De la Espriella comparó la actitud del detenido, a quien describió como atemorizado y llorando de miedo, con la supuesta valentía que mostraban cuando secuestraban personas, indicando que ahora debían enfrentar la justicia.

Detalles técnicos del ataque aéreo

La presentación incluyó la exhibición del artefacto explosivo transportado por la Fuerza Aeroespacial a bordo de una aeronave Super Tucano. Un oficial informó que el dispositivo contenía 460 kilogramos de explosivos y fue descrito como un mensaje de 460 kilogramos de democracia. El presidente escribió en el artefacto la frase Bienvenidos a la patria milagro, firmó y echó la bendición antes de su uso.

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El bombardeo se centró en la estructura 33 de las disidencias, perteneciente a la facción liderada por alias Calarcá. Las imágenes del sistema de observación utilizado durante el ataque fueron mostradas, reforzando la narrativa de precisión y fuerza utilizada por las Fuerzas Públicas para desarticular esta organización armada en la región fronteriza.

Estrategia comunicacional y análisis político

La aparición de De la Espriella con indumentaria militar, incluyendo boina, fue analizada como una decisión estratégica para proyectarse como protagonista de la ofensiva. Rubén Erazo, consultor político, señaló que estos gestos están pensados comunicacionalmente para llamar la atención y mostrar al frente de la lucha contra grupos ilegales. Esta no es la primera vez que el mandatario utiliza vestuario militar, habiendo usado anteriormente el uniforme de piloto de la Fuerza Aérea.

El acto se enmarca en un contexto de seguridad nacional que también incluye la búsqueda de otros líderes como Iván Mordisco y la operación contra el ELN en Venezuela. Los capturados, incluyendo a alias Barba Chivo, fueron trasladados para enfrentar procesos judiciales, cumpliendo con la promesa del presidente de que se pudran en la cárcel por el daño causado, consolidando una narrativa de mano dura frente al crimen organizado.