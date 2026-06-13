De la Espriella convoca a caravana masiva en el Atlántico a una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella ha citado a sus seguidores a una gran movilización este domingo 14 de junio en el departamento del Atlántico, en la recta final de la campaña hacia la segunda vuelta. La actividad, organizada por el movimiento Defensores de la Patria, busca reunir a simpatizantes en varios municipios y transmitir un mensaje de optimismo y unidad. De la Espriella, que lidera algunas encuestas, apela a símbolos nacionales como la bandera y la camiseta de la selección Colombia, y destaca su compromiso con el departamento. La convocatoria se da en medio de la polarización, con críticas a las propuestas de Gustavo Petro y con laliquidación de Air-e como telón de fondo. La Iglesia Católica pide或ación y respeto durante la campaña.

La campaña presidencial colombiana se intensifica a una semana de la segunda vuelta electoral. El candidato Abelardo De la Espriella ha convocado a una gran caravana este domingo 14 de junio en el departamento del Atlántico, con el objetivo de movilizar a sus simpatizantes y reforzar su respaldo popular en la recta final.

El evento, organizado por el movimiento Defensores de la Patria, recorrerá varios municipios y se ha publicado como una manifestación de optimismo y compromiso con el futuro del país. De la Espriella animó a los habitantes a participar portando la bandera colombiana y la camiseta de la selección nacional, elementos que busca consolidar como símbolos de una campaña que enfatiza la seguridad, la unidad y la identidad nacional.

"Que el amarillo, azul y rojo llenen las calles de esperanza y amor por esta patria", declaró el candidato, conocido como "El Tigre", instando a una participación masiva y pacífica. Este mitin se produce en un contexto de alta polarización, con la ausencia del expresidente Álvaro Uribe de sus actividades, lo cual ha sido señalado por analistas como un intento de De la Espriella por ampliar su base electoral más allá de los sectores uribistas tradicionales.

Su discurso se ha centrado en la crítica a las propuestas de su rival, Gustavo Petro, particularmente en materia de paz y política económica, y en la promesa de un "cambio seguro". La movilización en el Atlántico, departamento de gran peso electoral, busca capitalizar los recientes sondeos que le dan una ventaja de hasta ocho puntos sobre el candidato del Pacto Histórico, según estudios de AtlasIntel y Guarumo.

Sin embargo, el equipo de Petro ha desestimado estas encuestas, argumentando que la campaña aún tiene tiempo para revertir la tendencia. Mientras tanto, la ciudadanía se prepara para una nueva jornada electoral que decidirá el próximo presidente de Colombia para el período 2026-2030. La incertidumbre persiste en un país que enfrenta profundas desigualdades, una polarización política marcada y la necesidad de reactivar la economía tras la pandemia.

En este escenario, los mensajes de campaña de De la Espriella se han enfocado en conectar con sectores populares a través de símbolos de identidad nacional, mientras que Petro insiste en su propuesta de profundas transformaciones sociales y ambientales. La jornada de movilización en el Atlántico también será un reflejo de la capacidad de movimiento de cada campaña en zonas urbanas y rurales.

Los organizadores aseguran que esta caravana será una de las más grandes de la historia reciente en el departamento, aunque las autoridades aún no han confirmado los permisos ni las rutas exactas. Los analistas políticos señalan que, más allá del número de asistentes, lo crucial para De la Espriella es demostrar una adhesión entusiasta que contrarreste la evidencia de una posible abstención alta en las zonas tradicionalmente petristas.

A su vez, la campaña de Petro ha anunciado eventos en varias ciudades del país, con un enfoque en la juventud y los movimientos sociales. Este domingo 14 de junio también se produce en medio de declaraciones internacionales, como la del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó sorpresivamente que se firmará un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, though estas declaraciones no guardan relación directa con la campaña colombiana.

En el ámbito nacional, también domina la cobertura mediática la liquidación de la empresa de servicios públicos Air-e, anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, y las críticas de la oposición y de usuarios, quienes acusan al Ejecutivo de haber perdido más de un año y medio sin abordar la crisis de la compañía, dejándola más endeudada. El senador Carlos Meisel y la Liga de Usuarios del Atlántico han sido voceros de esta crítica, vinculando la situación de Air-e con la gestión del Gobierno actual.

Estos temas de gestión pública han sido incorporados por De la Espriella en su discurso de ataques a Petro, presentándolo como un mandatario incapaz de solucionar problemas concretos. Aunque la convocatoria de De la Espriella es exclusivamente en el Atlántico, su repercusión nacional es esperada, pues el departamento es clave por su número de votantes y su historia de apoyo a candidatos de derecha.

La Iglesia Católica, a través del monseñor Luis José Rueda, también ha realizado un llamado a la oración y al respeto durante la campaña, en un intento por apaciguar los ánimos en medio de la crispación política. En resumen, la campaña avanza hacia la segunda vuelta con dos estrategias contrastantes: la de De la Espriella, de movilización simbólica y énfasis en la seguridad y la identidad; y la de Petro, de base social y transformación institucional.

Los eventos de este fin de semana podrían ser determinantes en la percepción pública de fuerza y organización de cada campaña, mientras que los sondeos y los debates continuarán marcando el rumbo hasta el 19 de junio, fecha de la elección





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