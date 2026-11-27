El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, enfrenta duras críticas de Abelardo de la Espriella por recibir al senador Iván Cepeda. Analizamos el conflicto institucional y las respuestas del sector ganadero.

Una fotografía que muestra a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán), junto al senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico, ha desatado un intenso debate político durante el Congreso Nacional de Ganaderos celebrado en Valledupar. La imagen, compartida inicialmente por el periodista Jacobo Solano en redes sociales, ha sido el catalizador de una disputa pública que expone las profundas divisiones entre el liderazgo gremial y el Ejecutivo nacional.

Crisis entre De la Espriella y Lafaurie

El presidente Abelardo de la Espriella condenó públicamente el encuentro al acusar a Lafaurie de tejer alianzas estratégicas para preservar privilegios y representar intereses ajenos a la base ganadera. De la Espriella etiquetó a Cepeda como cómplice de aquellos responsables de atacar a los ganaderos y negó que su gobierno requiera intermediarios para establecer diálogo con el sector primario.

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Defensa institucional de Fedegán

José Félix Lafaurie justificó la presencia de Iván Cepeda afirmando que la invitación al Congreso en Valledupar fue abierta a todos los congresistas de la República y que su deber presidencial era recibirlos con igual consideración. El dirigente gremial recordó que hace cuatro años el sector le solicitó integrar la delegación oficial en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), proceso en el que también participaron senadores del Pacto Histórico.

Contexto histórico y polarización

Lafaurie detalló que, dos años después, los ganaderos le pidieron continuar en esa delegación y que la presencia del senador no fue una novedad en estos espacios. El presidente de Fedegán explicó que prefirió intervenir directamente en la mesa de discusión para defender la propiedad privada durante la política de tierras del Gobierno Petro, incluyendo el acuerdo para la compra voluntaria de predios.

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Reacciones del sector empresarial

El empresario y abogado Sergio Araujo Castro expresó su desconcierto sobre el criterio de invitación a Iván Cepeda, cuestionando qué sector de la ganadería representa tal decisión. Otros usuarios en redes sociales subrayaron la presencia del congresista, destacando que la fotografía era evidencia visible de un encuentro que generó sospechas sobre la alineación política del liderazgo de Fedegán.

Próximos pasos institucionales

La disputa resalta la postura de Fedegán de mantener la interlocución con distintos sectores políticos independientemente de quién ocupe la Presidencia. Mientras tanto, el Gobierno nacional ha reafirmado que la política pública del campo se definirá de frente con los productores, sin la mediación de quienes han demostrado disposición para aliarse con sectores considerados enemigos de la propiedad y el orden republicano.