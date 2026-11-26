El presidente Abelardo de la Espriella se retractó en Instagram de sus declaraciones contra el wokismo tras orden judicial del Consejo de Estado, reconociendo que no son enemigos de la nación.

El presidente Abelardo de la Espriella ha publicado una rectificación en sus historias de Instagram, cumpliendo así la orden emitida por el Consejo de Estado. El mandatario buscó aclarar su posición sobre el "wokismo" después de que dos salas del alto tribunal exigieran este reconocimiento legal. En este mensaje, De la Espriella afirmó que respetará las decisiones judiciales aunque no esté de acuerdo con ellas, enfatizando que nadie, ni siquiera el presidente de la República, está por encima de la ley.

Cumplimiento Judicial Y Retraitacion Formal

La autoridad judicial ordenó esta rectificación tras los fallos de tutela de los días 12 y 20 de noviembre. Estas sentencias surgieron como consecuencia directa del discurso pronunciado el 15 de octubre por Abelardo de la Espriella en el Ministerio de Cultura. Durante aquella intervención, el presidente categorizó al wokismo como uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y la sociedad colombiana. También afirmó que esta corriente ideológica había introducido la ideología de género y lecturas identitarias en la cultura y otros ámbitos sociales.

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El término wokismo deriva de la palabra inglesa "woke", que significa "despierto", y se originó en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos. Inicialmente, servía como un llamado a mantenerse alerta frente al racismo, resurgiendo con el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd por abuso de la fuerza pública. Con el tiempo, la definición de Oxford amplió este concepto para incluir posturas progresistas centradas en la justicia social, el feminismo y los derechos de las minorías.

El Contexto De La Controversia Cultural

La controversia se intensificó cuando el Gobierno ordenó retirar unas 50 piezas de las exposiciones abiertas al público en el Museo Nacional de Bogotá. Las autoridades judiciales revirtieron posteriormente esa decisión administrativa. En su intervención original, De la Espriella describió esta situación como una "contrarrevolución cultural" que forma parte de la "batalla cultural" que promueve desde su llegada a la Casa de Nariño.

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Otro punto central del conflicto surgió cuando el presidente afirmó que el Estado tiene el deber moral y político de impedir que los espacios culturales caigan en manos del "socialcomunismo ateo". Esta frase llevó a un ciudadano que se identifica como ateo a acudir a la justicia. El demandante alegó que se habían vulnerado su libertad de conciencia y su derecho a la igualdad. El Consejo de Estado falló a su favor, obligando al jefe de Estado a realizar el pronunciamiento oficial requerido.

Como respuesta a la tutela, Abelardo De la Espriella se comprometió a garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos. Explicitó que este compromiso incluye todas las religiones y creencias, así como a los compatriotas que se identifican como no creyentes, agnósticos o ateos. El mandatario recordó que la libertad de conciencia y la de culto son derechos humanos reconocidos por el derecho internacional y por la Constitución colombiana.

Los Terminos Especificos De La Sentencia

El fallo sobre el wokismo estableció términos muy claros para la rectificación. El presidente tenía cinco días calendario para realizar un pronunciamiento con un alcance equivalente al del discurso original, el cual se había difundido ampliamente en YouTube y en las redes oficiales del Estado. La sentencia ordenaba que el mensaje debía reconocer tres puntos fundamentales. En primer lugar, que Colombia es un Estado pluralista.

En segundo lugar, debía reconocer que las personas del movimiento wokista no son enemigas de los valores de la Nación. Finalmente, debía establecer que los espacios culturales pertenecen por igual a todos los ciudadanos. Las palabras de De la Espriella siguieron casi al pie de la letra lo que ordenó el tribunal. Declaró explícitamente que las personas que hacen parte del Movimiento Wokismo o se identifican con este, no son enemigos de los valores de la nación.

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Además, reiteró que los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a todas las personas sin distinción de ninguna índole. Estas declaraciones buscan alinear el discurso presidencial con la interpretación judicial de los derechos fundamentales y la pluralidad ideológica en el país, cerrando un ciclo de controversia que afectó a instituciones culturales y ciudadanos.

Otras Ordenes Y Consecuencias Institucionales

La rectificación verbal no fue la única orden impartida por el Consejo de Estado. La sentencia también otorgó cinco días a la Presidencia y al Ministerio de Cultura para borrar de sus canales oficiales los videos del discurso controvertido. Al presidente se le ordenó abstenerse de usar en actos oficiales expresiones que descalifiquen, discriminen, estigmaticen o presenten como amenaza a las personas por sus convicciones o su ideología.

Esta prohibición abarca cualquier lenguaje que pueda estigmatizar a grupos específicos en el ejercicio de sus derechos. Al Ministerio de Cultura se le prohibió aplicar criterios de exclusión basados en estereotipos de género, orientación sexual, creencias o cultura. Esta orden institucional cubre diversos ámbitos de acción gubernamental, incluyendo convocatorias públicas, contratos, becas, estímulos y el manejo general de los espacios culturales.

A pesar de cumplir con las órdenes legales, el presidente dejó claro que no comparte la decisión del Consejo de Estado y que se mantiene firme en sus creencias personales. Esta postura busca separar el cumplimiento de la legalidad republicana de sus posturas ideológicas privadas. La situación marca un precedente importante sobre la interacción entre el discurso ejecutivo y los límites constitucionales en materia de libertad de expresión e igualdad.