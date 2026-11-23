El presidente Abelardo de la Espriella reacciona a las acusaciones contra Paloma Valencia por supuestamente ocultar amenazas a Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un ataque en junio de 2025.

El presidente Abelardo de la Espriella ha intervenido directamente en el reciente debate público para defender a la exsenadora Paloma Valencia. Esta acción surge como respuesta a las controversiales acusaciones que señalan a Valencia por haber omitido información sobre amenazas dirigidas al senador Miguel Uribe Turbay. La tensión política se intensificó tras la difusión de mensajes privados que vinculaban a la excongresista con advertencias de origen externo.

Defensa institucional del mandatario

El jefe de Estado emitió un comunicado en el que rechazó contundentemente la narrativa que busca implicar a Paloma Valencia en conspiraciones. Abelardo de la Espriella argumentó que el país no cuenta con la paciencia necesaria para discutir temas menores carentes de sustento verificable. Su intervención busca deslindar la figura de la exsenadora de cualquier conexión con actividades ilegales o maliciosas.

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Además de la defensa de Paloma Valencia, el presidente también se pronunció a favor de Carlos Suárez. De la Espriella señaló que resulta incoherente pensar que este funcionario forme parte de pequeños complots sin ningún sentido estratégico. La posición del Gobierno se centra en proteger la reputación de sus aliados políticos ante lo que considera calumnias infundadas.

La postura del expresidente Uribe Velez

Álvaro Uribe Vélez respondió públicamente a los argumentos expuestos por Abelardo de la Espriella. El expresidente manifestó su gratitud por la postura del mandatario actual, afirmando que comprende que él no participaría en tales acciones. Uribe Vélez destacó la sincera indignación que siente el jefe de Estado frente a este delicado tema de seguridad nacional.

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No obstante, el expresidente hizo un llamado explícito para proteger la reputación de Paloma Valencia. Advirtió que no se debe permitir que la imagen de la exsenadora se vea ensuciada en el expediente histórico relacionado con el magnicidio. Uribe Vélez instó a evitar cualquier vinculación directa entre los funcionarios del Gobierno actual y estas dolorosas calumnias.

Origen de la controversia en abril

La situación se originó cuando se conocieron los mensajes que una fuente externa envió a Paloma Valencia durante abril de 2025. Estos comunicaciones advertían sobre planes criminales atribuidos a las disidencias de las Farc. La filtración de estas informaciones generó un escrutinio inmediato sobre el manejo de datos sensibles por parte de la excongresista.

Paloma Valencia se vio obligada a dar explicaciones públicas este lunes tras ser señalada de conocer los planes contra la vida de su excolega político. La presión social y mediática la llevó a clarificar su posición respecto a la información que manejaba en aquel momento. La exsenadora enfatizó la diferencia entre recibir amenazas generales y conocer detalles específicos de un ataque planeado.

Desmentidos sobre el atentado de junio

Valencia rechazó firmemente los señalamientos de que tuviera conocimiento anticipado sobre el ataque armado sufrido por el senador Miguel Uribe. Este incidente ocorreu el 7 de junio de 2025 y ha sido objeto de intenso análisis político desde entonces. La excongresista asegura que nunca recibió información concreta sobre un posible ataque contra el dirigente político.

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En un video compartido a través de sus redes sociales, Valencia calificó las acusaciones como falsas e irresponsables. Sostenía que las advertencias que ella recibió estaban dirigidas exclusivamente contra su propia persona. Al referirse a las versiones circulares, declaró con claridad que la información sobre amenazas no provenía de planes contra Uribe.

La difusión inicial de estas versiones sospechosas ha sido impulsada por activistas digitales y páginas de redes sociales. Estos actores tienen un historial reconocido de defensa hacia el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Este contexto sugiere una posible instrumentalización política de la crisis para desviar la atención o atacar a la oposición.