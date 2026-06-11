De la Espriella denuncia alianza de Cepeda con criminales en EE. UU.

El candidato presidencial denunció una alianza entre Iván Cepeda y criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño, luego de que Cepeda denunciara al candidato de Defensores de la Patria ante la Fiscalía y la CPI por presuntos vínculos con las AUC.

De la Espriella denunció en EE. UU.

'la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño'

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'la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño' Esto luego de que Cepeda denunciara al candidato de Defensores de la Patria ante la Fiscalía y la CPI por 'presuntos vínculos con las AUC'. El candidato presidencial denunció este jueves una cortina de humo por parte del aspirante del petrismo, Iván Cepeda, al tiempo que reiteró sus señalamientos por la narcopolítica ante Washington.

'Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca 'paraco', escribió el ganador de la primera vuelta presidencial en sus redes sociales. Juez revocó la medida cautelar que prohibió a Abelardo De la Espriella y a su campaña usar la camiseta de la selección Colombia.

Procurador llamó a autoridades a respetar la democracia y garantizar que los colombianos puedan votar libres y seguros.

De la Espriella propone acuerdo con Banrepública y sector financiero para bajar las tasas de vivienda: '2 % a 30 años' De la Espriella le saca casi 8 puntos de ventaja a Cepeda de cara a la segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntelPetro le pide a Donald Trump no intervenir en las elecciones colombianas: 'La campaña la decide libremente el pueblo de Colombia' Prohibida la reproducción y utilización, total o parcial, de los contenidos en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo su mera reproducción y/o puesta a disposición con fines comerciales, directa o indirectamente lucrativos. 2000 - 2024





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