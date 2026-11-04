De La Espriella despliega Fuerza Pública tras carro bomba en El Patía, Cauca

El presidente Abelardo De La Espriella ordena operación militar total en el Cauca tras un ataque terrorista que dejó un muerto y dos heridos en El Patía.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este miércoles el despliegue inmediato de todas las capacidades operativas de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. Esta medida estratégica se ejecuta como respuesta directa al detonante de un vehículo cargado con explosivos en el sector El Estrecho, municipio de El Patía. El atentado tuvo lugar sobre la vía Panamericana y estaba dirigido específicamente contra la Subestación de Policía de esa localidad.

Detalles del Ataque Terrorista en El Estrecho

La explosión ocurrió en horas de la mañana del miércoles en el área rural de El Estrecho. Según los informes oficiales confirmados por el jefe de Estado, el artefacto fue activado intencionalmente para atacar a los uniformados y a la población civil residente. Las autoridades reportaron que el impacto directo causó la muerte inmediata de un ciudadano y lesiones graves a dos mujeres que se encontraban en las cercanías del punto de detonación.

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El mandatario calificó el hecho como un "cobarde ataque terrorista" contra las instituciones del Estado y la comunidad local. Además de las víctimas directas, el incidente generó múltiples afectaciones estructurales e inmobiliarias en la zona. El Gobierno nacional lamentó profundamente el dolor causado a las familias de los fallecidos y lesionados, reafirmando su compromiso con la justicia.

Respuesta Oficial y Compromiso Legal

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Abelardo De La Espriella emitió un mensaje contundente hacia los responsables del atentado. Declaró textualmente que los autores serán identificados, perseguidos y capturados por las fuerzas armadas. Afirmó que no habrá impunidad para quienes intenten sembrar muerte mediante explosivos en el territorio colombiano.

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El jefe de Estado aseguró que la respuesta del Gobierno será firme frente a cualquier intento de intimidación en la región. Reiteró que ni los policías serán doblegados ni las comunidades sometidas mediante el terrorismo. Garantizó que se actuará con toda la capacidad del Estado y bajo el imperio de la ley para restablecer la seguridad en el Cauca.

Contexto Político y Llamado a la Unidad

Durante la celebración del Día de la Policía y la ceremonia de ascensos en la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente recordó a los 12 uniformados que murieron en agosto de 2025. Aquellos fallecimientos ocurrieron durante un ataque contra un helicóptero de la institución en Amalfi, Antioquia. De La Espriella prometió que ese crimen tampoco quedará en la impunidad.

El mandatario lanzó una crítica dura contra la administración anterior, atribuyendo parte de la vulnerabilidad policial a la complacencia del régimen socialcomunista previo. Anunció una ofensiva integral contra las estructuras criminales existentes en el país. Invocó la ayuda divina y la fuerza pública para derrotar a los grupos armados ilegales que amenazan la estabilidad nacional.