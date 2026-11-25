El analista Eduardo Pizarro advierte que la ofensiva de De la Espriella es arriesgada porque las Fuerzas Públicas aún no superan el debilitamiento heredado del gobierno de Petro.

La estrategia de seguridad implementada por el gobierno nacional bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella ha generado un debate intensivo sobre su viabilidad operativa en los primeros tres meses de su mandato. Expertos en defensa y analistas políticos advierten que la ofensiva desplegada podría haber sido ejecutada de manera prematura, dado el estado actual de la capacidad militar y policial del país. Esta evaluación se basa en el reconocimiento de que la Fuerza Pública continúa sufriendo las secuelas de un significativo debilitamiento estructural que ocurrió durante la administración anterior encabezada por Gustavo Petro.

Debilitamiento militar y riesgo estratégico

Eduardo Pizarro Leongómez, reconocido analista político y exembajador, ha destacado que las Fuerzas Armadas no cuentan con la preparación suficiente para afrontar un desafío de esta magnitud en medio de la actual escalada terrorista. Desde el primer día en el cargo, el mandatario ha insistido en que la recuperación de territorios bajo el control de grupos armados ilegales es una prioridad absoluta, una misión que ha implicado operaciones en diversas ciudades con resultados mixtos en capturas e incautaciones. Sin embargo, la respuesta de las organizaciones criminales ha elevado la tensión social y ha agravado el panorama de seguridad nacional, demostrando una capacidad de adaptación y violencia inesperada ante las acciones del Estado.

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Táctica aérea y presión sobre la población

Las organizaciones armadas ilegales han respondido a la presión gubernamental recurriendo a ataques con drones, una táctica moderna que afecta tanto a la población civil como a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este tipo de acciones buscan desafiar directamente la autoridad del Estado y enviar un mensaje claro de resistencia al Gobierno nacional, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado interno. La utilización de esta tecnología por parte de los actores no estatales indica que están aprovechando la coyuntura para demostrar su poderío y generar dudas sobre la capacidad del Estado para doblegarlos efectivamente.

Inteligencia y deterioro institucional heredado

El experto en conflicto armado señala que existe un problema grave de inteligencia por parte del Estado, atribuyendo este fallo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según Pizarro Leongómez, esta institución sufrió un deterioro severo durante el gobierno de Gustavo Petro, al intentar transformar su rol estratégico, heredado del antiguo DAS, en lo que él describe como una especie de policía política similar al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela. Esta situación ha comprometido la capacidad de anticipación y respuesta ante la emergencia de redes criminales multinacionales que afectan la seguridad regional e internacional.

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Negociación y endurecimiento del conflicto

La ley de sometimiento a la justicia, que contempla penas reducidas bajo condiciones estrictas como la entrega de bienes, ha sido rechazada por las cúpulas dirigentes de los grupos armados ilegales. Este rechazo impulsa a las organizaciones a endurecer sus tácticas y a buscar condiciones de negociación más ventajosas, lo que podría profundizar la crisis de seguridad. Los analistas coinciden en que la escalada violenta reciente responde a esta lógica de posicionamiento, donde los grupos armados utilizan la fuerza para intentar modificar los términos del diálogo político y evitar su desmovilización bajo las condiciones actuales.

Fortalecimiento de alianzas y defensa nacional

Para enfrentar este escenario, los expertos recomiendan no solo reconstruir la capacidad de la DNI, sino también fortalecer las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y mejorar las relaciones con servicios de inteligencia internacionales, particularmente con la OTAN. La respuesta del gobierno debe orientarse hacia el diseño serio de una política de defensa y seguridad nacional con una perspectiva de largo aliento, más allá de las soluciones cortoplacistas. El Consejo de Seguridad de la OEA ha sido mencionado en el contexto de estas resoluciones, subrayando la necesidad de una estrategia integral que restaure la credibilidad y la efectividad del Estado frente a la amenaza armada.