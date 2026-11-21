El presidente colombiano Abelardo de la Espriella solicitó la extradición de Gustavo Petro y acusó a su predecesor de promover un golpe de Estado tras las marchas del 19 de noviembre en Cali.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha intensificado drásticamente la disputa política nacional al exigir formalmente la extradición del expresidente Gustavo Petro. Esta medida legal y retórica se produce en un contexto de extrema polarización que antecede a las elecciones regionales de 2027. La tensión escaló violentamente después de que Petro pidiera la renuncia de De la Espriella durante una concentración masiva en Cali, marcando un punto de no retorno en la relación entre la Casa de Nariño y la oposición.

Origen del conflicto y demandas legales

El incidente crítico ocurrió el 19 de noviembre en el Parque La Retreta de Cali, donde el expresidente Gustavo Petro declaró que la consigna del pueblo colombiano debía ser la renuncia inmediata de Abelardo de la Espriella. En respuesta directa a estas declaraciones, el presidente actual afirmó que no permitirá que se promueva un golpe de Estado. De la Espriella señaló que existe competencia de las autoridades de Estados Unidos para investigar, procesar y encarcelar a su antecesor. Esta acusación se basa en la inclusión de Petro en la llamada lista Clinton y en las denuncias penales sobre el uso presuntamente irregular de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Además, se mencionan investigaciones sobre la presunta utilización indebida de la Dirección Nacional de Inteligencia para influir en los comicios presidenciales del año en curso.

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Defensa del Pacto Histórico y la izquierda

Los líderes del Pacto Histórico han rechazado categóricamente las acusaciones de golpismo. El senador Iván Cepeda, también mencionado en el discurso presidencial, refutó las afirmaciones al indicar que las autoridades estadounidenses deberían investigar a Abelardo de la Espriella, a quien calificó como un ciudadano estadounidense y socio de narcotraficantes. Cepeda argumentó que la estrategia de la administración actual es generar miedo para frenar la movilización social. Por su parte, el legislador Gómez afirmó que las acciones oficialistas son parte de una persecución motivada por el miedo que De la Espriella siente hacia Petro. Desde la coalición de izquierda, sostienen que el llamado a la salida del presidente es únicamente una invitación a la movilización constante y no un acto insurreccional.

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Reacciones de la oposición y el Centro Democrático

Por el contrario, la derecha política ha respaldado firmemente la postura del presidente. Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático, ratificó que la actitud de promover la renuncia forzosa es un delito inadmisible y una verdadera amenaza golpista. Este choque ideológico representa el inicio formal de la campaña electoral anticipada. Mientras la Casa de Nariño busca que los partidos que sustentan al actual mandatario extiendan su poder en las regiones, la oposición liderada por el Pacto Histórico intenta recuperar fuerza en territorios que perdió en procesos electorales anteriores. Ambos bloques dirigen sus esfuerzos hacia las regiones pendulares, clave para disputar el poder local y nacional.

Impacto fiscal y consecuencias políticas inmediatas

Este enfrentamiento personal y político se desarrolla simultáneamente a debates críticos sobre la economía del país. El gobierno enfrenta la necesidad de aprobar una ley de ajuste fiscal para abordar la erosión del erario público, un problema heredado de la administración anterior. El proyecto legislativo incluía una serie de impuestos que fueron reversados debido a la presión intensa de la coalición oficialista y la oposición. A pesar de estas reversiones y las tensiones internas, las marchas convocadas por Petro continúan generando presión social. El presidente De la Espriella mantiene su posición de respuesta contundente, consolidando una polarización que definirá el clima electoral de los próximos años en Colombia.