De la Espriella exige la renuncia de Vives Pinedo por escándalo en Coljuegos

El presidente Abelardo de la Espriella demanda la salida inmediata de Jaime Vives Pinedo de Coljuegos tras revelar que obtuvo su título en dos meses con una sola materia.

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado la retirada inmediata de Jaime Vives Pinedo de su cargo como presidente de Coljuegos. Esta exigencia surge tras una investigación periodística que desmascaró la obtención de un título de posgrado en tiempo récord por parte del funcionario.

Disección del escándalo académico en el Magdalena

La publicación de La Silla Vacía reveló que Vives Pinedo se especializó en la Universidad del Magdalena mediante un proceso acelerado que duró apenas dos meses. El informe detalla que el diploma fue expedido con mucha rapidez, utilizando la fecha de inscripción como referencia temporal clave para esta cronología.

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La irregularidad técnica consistió en que el funcionario solo cursó una de las materias requeridas para el programa de especialización. A pesar de esta omisión sustancial, obtuvo el título necesario para cumplir con los requisitos formales del puesto en octubre de 2026.

La firme reprobación del jefe de Estado

Abelardo de la Espriella publicó su condena en su cuenta de X, expresando que el actuar de Vives Pinedo demuestra una desconexión absoluta con la realidad y con las directrices claras impartidas por su administración. El mandatario señaló que el funcionario parece no conocer su estilo de liderazgo ni los valores de su gestión.

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El texto del presidente enfatizó que nadie puede actuar con esta impunidad en su gobierno. Destacó que en la era del Tigre, bajo la doctrina de la Patria Milagro, todos los funcionarios están sujetos a un período de prueba riguroso que finaliza el 7 de agosto de 2030.

Ética sobre la legalidad técnica en la función pública

De la Espriella estableció un precedente normativo al afirmar que no basta con que las acciones de los funcionarios sean estrictamente legales. Es obligatorio que también sean éticas, un estándar que considera que Vives Pinedo ha vulnerado gravemente con su conducta.

El mensaje contundente fue que en su administración nadie tiene un cargo asegurado ni coronas que proteger. La extrema coherencia y el cumplimiento de las reglas son los pilares fundamentales sobre los cuales se construye la confianza pública y la legitimidad del Estado.

Situación actual y próximos pasos institucionales

La controversia se intensificó porque Vives Pinedo no respondió a las preguntas que le formuló el medio periodístico La Silla Vacía sobre este caso específico. Su silencio ante las acusaciones de fraude académico ha sido interpretado como una falta de transparencia por parte de la oposición y la ciudadanía.

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El registro oficial muestra que Vives Pinedo se inscribió en el programa de Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena a solo 18 días de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente. Esta temporalidad precisa ha alimentado las sospechas de una designación política no ética.