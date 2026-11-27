El presidente Abelardo De la Espriella instaló la Mesa de Equidad con la meta de sacar a 3,6 millones de colombianos de la pobreza monetaria antes de 2030 mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

El presidente Abelardo De la Espriella instaló formalmente la Mesa de Equidad para el Milagro Social y estableció una meta cuantitativa específica: reducir la pobreza monetaria del 28 % al 20 % en 2030. Este objetivo ambicioso busca sacar a 3,6 millones de colombianos de la condición de pobreza durante el cuatrienio.

Estrategia contra la pobreza monetaria

La medida forma parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y de la estrategia gubernamental Patria Milagro. El indicador base que maneja el Gobierno, medido por el Dane, refleja el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica. La reducción de 8 puntos porcentuales representa una transformación estructural en la economía del país.

Also read La Andi ofrece $48,8 billones para sanear las finanzas públicas entre 2027 y 2030

El mandatario utilizó este espacio para dejar clara la prioridad de su administración. Aseguró que recuperar la seguridad es inútil si millones de compatriotas siguen viviendo en la miseria. Ambas agendas, seguridad y bienestar social, funcionan como los dos pilares fundamentales de su gobierno.

Nombramiento de Sammy Azout

Abelardo De la Espriella nombró a Sammy Azout como embajador ad honorem de esta iniciativa social. Azout es exdirector de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, empresario y filántropo barranquillero. El presidente destacó su trayectoria empresarial para convocar al sector privado en Colombia y en el mundo.

Advertisement

El objetivo de este cargo es integrar los recursos y la capacidad de gestión del iniciativa privada en la lucha contra la pobreza. Se busca aprovechar la experiencia filantrópica de Azout para diseñar mecanismos más eficientes de apoyo estatal.

Responsabilidad distribuida en ministerios

El presidente ordenó que cada ministerio defina acciones, recursos y plazos concretos para alcanzar las metas. La responsabilidad no será exclusiva del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Cada ministro y director de entidad debe establecer qué va a hacer, dónde, con qué recursos y cuándo empezará a producir resultados.

Se pidió trabajar de manera articulada y priorizar las regiones con mayores necesidades sociales. Se establecerán metas, responsables y mecanismos de seguimiento para evitar la dispersión de esfuerzos y recursos en la ejecución de las políticas públicas.

Más allá del asistencialismo

El mandatario marcó una línea clara frente al modelo de atención: la política social irá más allá del asistencialismo estatal. Explicó que las ayudas directas son necesarias para las familias más vulnerables, pero no pueden convertirse en la única respuesta del Estado. Se centrará la estrategia en la generación de oportunidades económicas.

Advertisement

Se buscará que más personas accedan a empleos, emprendan y generen ingresos propios. Se atenderán las necesidades urgentes, pero también se crearán oportunidades reales para sostener a las familias con sus propios ingresos. El Congreso de la República tramitará el plan hasta marzo de 2027.